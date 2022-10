A második világháborúig minden nemzeti szinten működött, bár voltak nemzetközi szerződések. A világháborút követően született meg a döntés, hogy a szükség van az államok fölé helyezett szervezetekre – vezette be előadását prof. dr. Trócsányi László. A jogtudós kitért arra, hogy az Európa Tanácsot (ET) 1949-ben hozták létre, és jelképén tizenkét csillag található, amely a Bibliára, a Jelenések könyvének egy részére utal. – „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona." A szimbólum ehhez az idézethez kapcsolódik, és mára a tizenkét csillagról Európa jut eszünkbe. Mindez jól mutatja, hogy az egész európai egyesítés keresztény elveken alapul – tette hozzá.

Prof. dr. Trócsányi László szólt az 1950-ben létrehozott strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáról, amelynek Magyarország a rendszerváltás után lett a tagja. Kifejtette, olyan szervezetről van szó, amely alapvetően elfogadja a nemzeti bíróságok döntéseit, nem akarja a tényeket ellenőrizni, és nem jár el, ha nincsenek kirívó emberjogi esetek. Utóbbiaknál ugyanakkor fellép, bírságot tud kiszabni, amit az adott államnak meg kell fizetnie, a kérelmező pedig ilyenkor kártérítésre jogosult. Az érintett országok egyébként nagyon eltérően fogadják a döntéseket. A nyugat-európai államokban például sokkal több kritika éri a bíróságot, mint az újonnan csatlakozott országokban, például hazánkban.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 1950 óta mintegy 28 ezer határozatot hozott, sokan fordulnak a szervezethez, és egyfajta túlterheltség is érzékelhető. Éppen ezért próbálják redukálni, csökkenteni az ügyeket. Ennek függvényében, ha van hatékony jogvédelem, csak akkor fordulhatnak az érintettek Strasbourghoz, ha az összes nemzeti jogorvoslat, hazánkban például az Alkotmánybíróság lehetőségét is kimerítették. Magyarország egyébként 2015-ben és 2016-ban élen járt a bíróság elé kerülő ügyekben. Akkor csak Oroszország és Ukrajna előzött meg minket, és a börtönzsúfoltság miatt érték támadások hazánkat. Az egy elítéltre jutó négyzetmétert akkor Magyarország nem tudta tartani, mert a börtönök többsége a Kádár-korszakban épült, és az elítéltek között körbe ment a hír, hogy akár pénzhez juthatnak, néhány ügyvéd pedig rá is talált a témára. Így rengeteg ügy került Strasbourgba, az ottani bíróság ilyenkor általában egy, úgynevezett pilot-ügyben határoz, majd felhívja a jogalkotót, hogy változtasson, nemzeti szinten jussanak az érintettek elégtételhez, ne kelljen Strasbourgig menniük, valamint épüljenek börtönök, ebben történtek is lépések.