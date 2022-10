Ülésezett a pályaorientációs kerekasztal

Az eseményhez kapcsolódva a pályaorientációs kerekasztal ülését is megtartották szerdán, amelynek részeként aláírták a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békéscsabai Szakképzési Centrum közötti együttműködési megállapodást.

Herczeg Tamás köszöntőjében elmondta, szinte pontosan három évvel ezelőtt alakult meg a Békés Megyei Pályaorientációs Kerekasztal, hogy eredményes, gyors és hatékony pályaválasztást biztosítsanak a fiatalok számára.

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója rendkívül jelentős eseménynek nevezte az együttműködési megállapodás aláírását. Mint mondta, közvetlen környezetünk változása miatt a szakképzés egy komoly szerkezeti-szervezeti átalakuláson megy keresztül, amire nagyon fontos reagálni.

Dr. Takács Árpád kiemelte, minden együttműködésre szükség van, hiszen az elmúlt időszakban megváltozott mindaz, amit a világról tudtunk és gondoltunk.

– Megváltozott a munkaerőpiaci helyzet, megváltozott a vállalkozások struktúrája, a szakképzés is folyamatosan változik, s már most azon gondolkodunk, hogy öt-hat év múlva milyen szakemberekre lesz szükség – fogalmazott. – A kormányhivatalnak is reagálni kell minderre. Sokszor mondtuk, hogy a fő célunk egy egységes, nyitott, reagálóképes hatóság, a nyitottságban pedig kiemelt szerepük van a számos szervezettel és intézménnyel kialakított partnerségnek.