A békési önkormányzat a lakossági igényeket és a helyi cukrászok visszajelzését is figyelembe véve idén kicsit módosítva hirdette meg a Békés tortája versenyt, és ebben az évben Békés kedvenc süteményét kerestük meg a város kiváló cukrászmesterei segítségével – nyilatkozta Polgár Zoltán alpolgármester, főszervező. Mint elmondta, elsősorban Békésről, illetve közeli településekről, így Muronyból és Köröstarcsáról összesen tizenkét ínyencséget vittek be készítőik a megmérettetésnek helyet adó polgármesteri hivatal dísztermébe.

Többen is családjuk kedvencét készítették el, volt, aki még a nagymamája által írt recept alapján sütötte meg a finomságot. Hozzátette, a zsűrit ezúttal is a település kiváló cukrászmesterei, Mucsiné Fodor Hajnalka ötletgazda, Nagy Lajos, Lagzi János, Sipaki István és Juhász Zoltán alkották.

A versenyzők a szakmai zsűritől előzetesen egy személyes találkozó keretében megkapták a szükséges instrukciókat, így a készítés során már ezek a tanácsok is segítették őket.

A zsűri a külalakot, az ízvilágot, a kreativitást, az ízvilágot és az összbenyomást is vizsgálta.

Polgár Zoltán elmondta, a győztes süteményt a helyi cukrászdákban fogják értékesíteni az év végéig, a bevételből pedig ismét az Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesületet fogják támogatni, ahogy a Békés tortája program során eddig is történt.

Mucsiné Fodor Hajnalka, a megmérettetés ötletgazdája, cukrászmester, a zsűri tagja lapunknak elmondta, a szezonalitásnak megfelelően többen használtak diót, illetve mogyorót a süteményük elkészítéséhez.

– Nagyon szép alkotások érkeztek, amelyek közül több is kifejezetten elnyerte a tetszésünket, és az ízük nagyszerűen megfelelt annak, amit a küllemük alapján várni lehetett – fogalmazott a szakember. Kiemelte, idén talán még a tavalyinál is nehezebb döntés várt rájuk, hiszen egy évvel ezelőtt két-három torta volt versenyben az első helyért, míg idén négy-öt sütemény is. Mucsiné Fodor Hajnalka elárulta, a külalakot, az ízvilágot, a kreativitást és az összbenyomást is vizsgálták, és a legfontosabbnak természetesen az íz számított a szempontok közül.

A zsűri döntése értelmében az első helyet Csumpila Gábor „Nóri szelet” nevű süteménye érdemelte ki. Második helyen végzett Tar-Kálmán Barbara „Pisztácia varázsa” nevű süteményével, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Faragó Katalin állhatott fel „Unokák kedvence” elnevezésű süteményével. Az első helyezett 50 ezer, a második helyezett 30 ezer, a harmadik helyezett 20 ezer forintos vásárlási utalványt vehetett át.

Több versenyző is használt diót, illetve mogyorót a süteményük elkészítéséhez.

A cukrászmesterek különdíjai a következőképpen alakultak: Nagy Lajos különdíjasa Máté Ferencné „Csoki Álom” fantázia nevű süteménye, Sipaki István különdíja Kocsor Sándorné „Diós-Narancsos kockája”, Lagzi János különdíjasa Szabó Ildikó „Mézes-citromos szelete”, Juhász Zoltán különdíjasa Hegyesi Sándorné „Finom szelete” lett.