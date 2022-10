A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola centenáriumi emlékhéttel tisztelgett az intézmény fennállásának 100. évfordulóján. Pörneki Attila igazgató a szombati ünnepségen arra emlékeztetett, Orosháza már évszázadokkal ezelőtt a hazai mezőgazdaság vezető régiója volt. Ebből fakadt az a közösségi óhaj, hogy hazánkban elsőként középfokú agrároktatás jöjjön létre.

– Most, egy évszázad elteltével, a jogutód tisztelettel emlékezik az akkori tanárok és jó akaratú polgárok, hivatali személyek és döntéshozók előtt, akik lehetővé tették, hogy megszülethessen az érettségi bizonyítványt is adó középiskola. A mai intézmény Békés megye egyik meghatározó szakképzési intézménye. Széles képzési struktúrával igen fontos feladatnak és célnak tekintjük a munkaerő-piachoz való rugalmas alkalmazkodását. Diákjainkat olyan szakmai, elméleti és gyakorlati tudáshoz kell juttatnunk, ami jó alapul szolgál ahhoz, hogy tudásukat felhasználva kiváló szakemberekké váljanak. Kiemelt cél a térség felzárkóztatásának a segítése is – tette hozzá. Megköszönte, hogy az ünneplők kifejezik jelenlétükkel, hogy az orosházi szakképzés érték volt egy évszázada, érték a jelenben és soha el nem múló érték lesz a jövőben.

Visszalátogattak egykori diákok Fotós: Bencsik Ádám

Dr. Formann István az iskola nyugalmazott pedagógusa elsőként köszöntötte Csizmadi Ferencnét és Király Bélát, ők a még élő, legidősebb mezgés diákok, és megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. Majd iskolatörténeti visszatekintésében megemlékezett az egykori igazgatókról, a neves pedagógusokról. A hajdani képzés, az építkezés, a diákélet megannyi vidámsággal is fűszerezett pillanatát idézte meg a szónok.

Fát ültetett dr. Bagdán Boglárka és Pörneki Attila

Fotós: Bencsik Ádám

Dr. Takács Árpád főispán élvezetesnek nevezte ezt a történelmi áttekintést, ami arra is jó példa volt, hogy az elmúlt 100 év nemcsak könnyekkel, verejtékkel, nehéz munkával telt, hanem humorral is. Fontosnak nevezte, hogy a folytatásban is itt maradjanak a lányok s fiúk, hogy itt legyen biztosított a magyar jövő, a megyében, ebben az iskolában.

– Orosházát sokszor ipari városként emlegetjük, pedig Békés megye egyik legrégebbi agrárvárosa. A mai nap ünnep azért is, mert megnyilvánul az elődök s az utódok tisztelete. Támaszkodnunk kell arra a tudásra, amit örökül hagytak ránk őseink. Ezt kell nekünk továbbadni. Az oktatás alapja a föld, de szólnunk kell arról az önszerveződő képességről is, ami az orosháziakat mindig jellemezte, nem csak 1922-ben.

Dávid Zoltán polgármester a szoboravatás előtt a három búzanemesítőről emlékezett meg Fotós: Bencsik Ádám

– Fontos a visszatekintés: az évszámok, a nevek említése mögött arcok, emberek vannak, akik a mi jövőnket teremtették meg. Minden nehézség idején is a gazdák voltak, akik elsőként munkához láttak. Ezért nekünk a folytatásban is biztosítanunk kell a mezőgazdasági képzést, mert e nélkül nincs vidék, s vidék nélkül nincs sikeres Magyarország. A Békés Megyei Kormányhivatal ezért kötött megállapodást az agrárkamarával, a Békéscsabai Szakképzési Centrummal. Küszöbön áll a Gyulai Szakképzési Centrummal is a megállapodás – jelentette be a főispán.

Dávid Zoltán polgármester a szoboravatás előtt a három búzanemesítőről (Mokry Sámuel, Baross László, Székács Elemér) emlékezett meg. Orosháza önkormányzata úgy vélte, e nagy múltú iskolában méltó helye lesz mindhármuk szobrának. A város ajándékaként adta át a polgármester az iskola igazgatójának a szobrokat.