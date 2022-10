Az előadást követően a résztvevők az Anya gyermekével szoborhoz sétáltak, ahol dr. Pálmai Tamás háziorvos mondott zárszót. Szólt arról, hogy sokan nem tudják, de a mellrák férfiaknál is előfordul. Tapasztalatait ismertetve szintén kitért a lélek épségének fontosságára, aminek abban is szerepe van, hogy valaki ne betegedjen meg, ahogy abban is, hogy a beteg meggyógyuljon. Mint elmondta, a mai modern kezelések tényleg hihetetlen eredményeket tudnak, olyan mélységekből jönnek vissza emberek, amelyben tíz évvel ezelőtt remény sem lett volna.