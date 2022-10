Krizsán Gáborné, a békéscsabai Virágok Közt üzlet ügyvezetője és tulajdonosa kérdésünkre kifejtette, halottak napjához közeledve az emberek jellemzően nem gondolkodnak előre, a legtöbben z utolsó pillanatra halasztják a virágok, koszorúk, különböző kompozíciók és mécsesek vásárlását. Elsősorban a 20-25 centiméter átmérőjű toboz és szalmakoszorúkat keresik, tehát a kedvezőbb árkategóriát részesítik előnyben. Hozzátette, ahogy minden más területen, úgy a virágos szakmában is emelkedtek az árak, így a tavalyihoz képest átlagosan 10-15 százalékos drágulással kell számolni.

Az ügyvezetőtől megtudtuk, élővirág kategóriában továbbra is a gömb krizantém fogy leginkább mindenszentekkor, amelynek a csokros változatát is sokan választják.

Varga Gáborné elmondta, elsősorban a 20-25 centiméter átmérőjű toboz és szalmakoszorúkat keresik

Fotós: Für Henrik

Az idősebbek általában a művirágos, műalapos koszorút keresik, míg a fiatalabbak a terméses kompozíciókat részesítik előnyben. Ez utóbbiak gyakran mécsest is tartalmaznak, és személyre szabottan is elkészíthetők, kisebb táblákkal, feliratokkal.

Krizsán Gáborné elmondta, beszállítási problémával nem találkoztak halottak napját illetően, tehát van például elegendő krizantém, de olyan előfordul, hogy bizonyos termékek megrendelésétől inkább eltekintenek, a rendkívül magas tőzsdei ára miatt. A mécsesekről kifejtette, azokra is megnő ilyenkor a kereslet, általában a koszorúk és virágok mellé veszik, de gyakran kérik kompozícióba foglalva is. Színeket illetően pedig nincs kifejezett trend, viszont azt tapasztalta idén, hogy az ősz színeiben készült termékeket választják sokan.

Diriczi Viki, a békéscsabai Levendula Virág tulajdonosa elmondta, halottak napjára jellemzően megrendelik azt az emberek, amit szeretteik sírjára szeretnének elhelyezni. Főként azok, akiknek konkrét elképzelésük van arról, hogy mit akarnak, mekkora méretben, és pontosan hány sírra. Aki mégis utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, az virágbolt helyett inkább piacra megy, vagy nagyobb áruházból választ.

Visszatérve a megrendelőkre kifejtette, az igények palettája rendkívül széles, így igen különböző koszorúkat, sírdíszeket vagy csokrokat készítenek. Hozzátette, néhányan még ragaszkodnak a hagyományosabb kegyeleti darabokhoz, ám a fiatalok körében egyre nagyobb a kereslet a modernebb összeállításokra, stílusokra, így például a vintage-re. Ezzel együtt egyre nagyobb teret hódítanak a mű alapanyagokból készült termékek, hiszen a mai művirágok már olyan anyagminőségűek, hogy szinte azonos kinézetűek az eredeti virágokkal, ráadásul a sírt sem fogja össze színezésük. A művirágokat továbbá azért részesítik előnyben, mert tartósabbak, így egészen a karácsonyi szezonig jól mutatnak a síron. Persze ez időjárás függő, hiszen egy tartós mínusz fok ezeken is hamarabb meglátszik. Kiemelte, a vásárlók figyelmét a mű kompozíciók kapcsán mindig felhívja arra, hogy a sírokról levéve szelektív kukába dobják azokat.

Diriczi Vikitől megtudtuk, gyakran kérik a vevők, hogy a mécses a kompozícióba kerüljön, amit ő maga is előnyben részesít, hiszen jól mutat, ezentúl biztonságos, hiszen nem borul fel, így a tűzveszély is elkerülhetőbb. Elmondta, halottak napján élő virágból továbbra is a krizantém a legkedveltebb, nála ezekből főként a holland fajta, vagyis a pókszirmú van előnyben, aminek igen szép színvilága van. Ezekből készíthető vázadísz, ugyanakkor tűzve is jól mutat és tartós. Végül elárulta, az áremelkedés náluk is megjelent, főként a külföldről érkező termékeknél, amelyek mintegy 30 százalékkal kerülnek többe az előző évhez képest az euró árfolyam miatt.