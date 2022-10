Elsőként a konzervgyár létrejöttét, működését hallgathatták meg a résztvevők. Forrainé Kovács Márta kiemelte, a gyárat 1962-ben alapították az egykori Martincsek-bőrgyár területén. Hagyományos nyersanyagokat dolgoztak fel, mint a zöldbab, a zöldborsó, a paradicsom, a hagyma és a paprika. Előkészítő telepek is voltak Pósteleken, Békésen, Vésztőn, Kaszaperen és Csorváson.

– Folyamatos fejlesztéseket hajtottak végre, 1966-ban elkészült a tésztaüzem, és ebben az évben indult el a lapkagyártás is – ecsetelte a múzeum történésze. – A költséghatékonyságot akkor is fontosnak tartották, így 1967-ben saját kutakat is fúrtak. A csomagolásnál áttértek a zsugorfóliásra. A fejlesztések, a feldolgozás és a hőkezelés fejlődése a termelékenység növelésével járt, ami a kereskedelem fellendülését is magával hozta.

1971-ben már iparvágányt is átadtak, ami megkönnyítette az exporttermékek szállítását. Legfőképpen a szocialista országok felé irányult a kivitel, főként a Szovjetunióba, az NDK-ba, Csehszlovákiába, de a tőkés export is jelen volt, fuvaroztak Angliába, Kanadába és az NSZK-ba.1992-ben csődöt jelentettek, és 1995-ben jogutód nélkül megszűnt a gyár.

A túra következő állomása a hűtőház volt. Forrainé Kovács Márta elmesélte, hogy már az ókori Egyiptomban és a rómaiaknál is ismerték a hűtött, a fagyasztott ételeket. Ekkor a természet adta lehetőségeket használták ki ‒ melyek ugyebár időszakosak voltak ‒, így kellett ehhez megfelelő szigetelő, mint a szalma vagy a széna. A középkorban jégvermeket alakítottak ki, majd megjelent az első jégszekrény, ahol táblajeget használtak, és 1835 körül az igazi hűtőszekrény.

A rendhagyó, tematikus programot a Munkácsy Mihály Múzeum szervezte.

– Az első modern hűtőházak az 1880-as években jöttek létre Londonban, Brémában és Bostonban. Magyarországon 1906-ban alapították az első hűtőházat Budapesten, majd 1940-ben Csepelen. Az 1960–1980-as évek között gombamód szaporodva sorra jöttek létre a gyárak Debrecenben, Szegeden, Kecskeméten, Győrben és Kaposváron. Békéscsabán 1962-ben adták át a hűtőházat, az országban elsőként földszintes elrendezéssel, ami a szállítást és a rakodást rendkívüli módon megkönnyítette.

Az üzem elhelyezkedése a megközelíthetőség és a szállítás szempontjából szerencsés volt a Budapest-Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal, valamint a Kétegyházi út közelsége miatt. A Békéscsabai Hűtőház zöldborsó, zöldbab, földieper, ribizli, meggy, karfiol, uborka előállításában jeleskedett, majd később új termékekkel rukkolt elő, a szilvásgombóccal és a szilvalekváros derelyével.

A folyamatos fejlesztések a termelékenység növelését eredményezték, 1970-ben új feldolgozóüzemet és hűtőraktárat létesítettek, valamint jéggyárat alakítottak ki a hűtőház területén. Bérhűtési tevékenységet is folytatott a cég, baromfit, sertést, fácánt, nyulat és nagyobb vadak tárolását is vállalták. Az országban elsőként itt alkalmazták a FLoFreeze, azaz a folyamatosan fagyasztó berendezést, és szintén itt állt elsőként munkába az Olaszországból érkezett automata csomagológép. A hűtőipar összteljesítményének nagy százalékát a csabai hűtőház adta, ezért több alkalommal élüzem-kitüntetésben részesült, és többször BNV-díjas is volt a gyár. 2009-ben sajnálatos módon beszüntették a termelést.

A volt konzervgyár egykori dolgozói fényképeket is hoztak magukkal.

A túra végén a Barnevál (baromfi-feldolgozó) egykori épületéhez kerekezett el a csoport. Itt meghallgatták, hogyan is indult Blum Lajos és felesége, Schneider Ilona vállalkozása, és lett Baromfi-feldolgozó Vállalattá. Egy korabeli újságot is a kezükbe foghattak a látogatók, a „Békésmegyei Közlöny” 1928. június 3-án megjelent számát, mely közölte, hogy Blum Lajos engedélyt kap telephely létesítésére.1928-ban felépült a háromvagonos hűtőház. A jó minőségű csabai baromfi külföldön is elismertté vált.

Ipari vágányt is létesítettek, így a telepről ment az exportáruk rakodása. Szállítottak Angliába, Ausztriába, Kanadába és Svájcba. Egy újabb területen hizlaldát építettek. Így ment a fejlődés a második világháború kirobbanásáig, ebben az időszakban a gyár vezetésében is változás következet be, 1944-ig a termelés és a kereskedelem korántsem volt olyan, mint az előtte lévő időszakban.

1944-ben szovjet ellenőrzés alá került a gyár irányítása, majd a korábbi vezetés visszatért, és megindult a korszerűsítés. Az USA-ból kopasztógépeket vásároltak, Svájcból pedig gyorsfagyasztó gépeket. Az összes baromfit így kopasztották, majd újításként a liba és kacsa kopasztását 2-3 perces gőzölés után végezték, tolla így fellazult, a termelékenység a kétszeresére nőtt. Elindult a tollfeldolgozás és értékesítés. 1954-ben csempézett libakopasztó helyiséget hoztak létre. 1957-ben pedig a hatékony felhasználás érdekében 1500-as sertéshizlaldát építettek. 1963-ban üzembe helyezték a tojásfeldolgozót. 1982-ben volt az üzem fénykora, ekkor már a dolgozók létszáma elérte a kétezret.