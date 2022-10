Csicsely Gergő, az egyesület elnöke elmondta, civil szervezetként fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást is. Ezért örültek nagyon annak, hogy az áruházzal együttműködve, Paláncz György Békéscsaba oktatási ügyekért felelős tanácsnokának támogatásával kiírhatták a fenti pályázatot, támogatva ezzel az egészséges életmódot az iskolás korú, rendszeresen sportoló gyerekek körében. Elárulta, a pályázat egyik feltétele volt, hogy a gyerekek írjanak néhány sort a Kenderföldekhez, illetve a sporthoz való kötődésükről.

Csicsely Gergő, Már Norbert és Paláncz György

Már Norbert áruházigazgató kifejtette, számára is öröm, hogy lehetőségük nyílt egy ilyen együttműködésre. Főként azután, hogy egy közös családi nap szervezésén már túl vannak az egyesülettel. A közös nevezőt tehát a sport területén is megtalálták, és jó szívvel tekint a pályázókra.

Paláncz György elmondta, örömmel fogadta a kezdeményezés hírét, amely mellé szívesen állt maga is. Hiszen az, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében egy békéscsabai civil szervezet és egy nagyáruház együtt tud működni, mindenképpen támogatandó és jó irány. Hozzátette, több oka is volt arra, hogy bekapcsolódjon a programba. Egyrészt azért, mert a mozgás rendkívül fontos az egészségmegőrzésben, másrészt a sport sok mindenre nevel és oktat. Többek között arra, hogy tisztelni kell az ellenfelet, a rendszerszemléletben való gondolkodásra, az alázatra, és nem utolsó sorban egy hasznos, és kellemes időtöltést is jelent.

Sikeresen pályázott, és ezzel 20 ezer forintos vásárlási utalványt nyert Bokor-Bíbor Anna, aki születése óta a Kenderföldeken lakik, a békéscsabai Torna Clubnál tornázik 4 éves kora óta, 2 éve pedig úszni is jár. Szintén utalványt kapott a 9 esztendős Tóth Natália, aki szintén a Kenderföldeken él, röplabdázik, hetente háromszor úszik, illetve néptáncra jár. A harmadik díjazott a 14 éves Szatmári Levente, aki 2012 óra lakik a Kenderföldeken, gyakran fut és sétál a tavak körül, és 6 éve vízilabdázik. Utalványt kapott még a 16 esztendős Nagy Patrik. Családjának telke van a Kenderföldeken, ahol sok időt tölt, emellett a Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club U19-es csapatának labdarúgója.

A fent említett, egyéni pályázókon túl egy sportegyesületet is támogattak, mégpedig az Aerofit Egyesületet, 15 versenyzőjével, akik kvalifikáltak a nemzetközi bajnokságra. Az ifjú versenyzőknek sportruházatot adtak át.