– Fontosnak tartom a tudásátadást. Ott voltam a Békés megyei versenyen és itt is azt tapasztaltam, az országos döntőben, hogy nagyon komoly ismeretanyaggal gyarapodva álltak elénk a fiatalok. Magam is átélem apukaként, hogy az ilyen siker mögött ott kell, hogy legyen a szülői hátország is. Büszkék lehetünk a gyermekeinkre – fogalmazott Drimba Tibor, akiről köztudott, hogy Gádorosról indult (gyakran hazalátogat a szülői házba), majd Szegeden dolgozott 18 éven át a büntetés-végrehajtásban. Évek óta sikeres bűnmegelőzési előadásával járja az országot. Prezentációjával az eltelt majd egy évtized alatt több száz felvilágosító órán tízezernél is több gyerekhez jutottak el a megelőzést és a figyelemfelhívást szolgáló szavai.