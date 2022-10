– Egy másfél kilós csabai, kocakulárés vastagot adtam be most a versenyre, ez az utolsó szálaink egyike – ecsetelte Jutka. – Persze, mielőtt kiürülne a kamra, újratöltjük. Édesapámnak ajánlottam 2011-ben a díjat, ugyanis nagy kolbászkészítő volt, tőle már gyerekkoromban megtanultam, miként is készül az igazi csabai. Ahogy mondta, a legfontosabb a jó alapanyag. Mi mindig saját nevelésű disznóból, saját készítésű paprikából készítjük a kolbászt, hagyományos módszerrel. Fontos a tárolás, a megfelelő kamra is. És persze a lényeg: szívvel-lélekkel kell csinálni.

Zelenyánszkiné Csicsely Judit volt az első, aki kolbászklubos csapatával az első töltöttkáposzta-versenyt is megnyerte. Kiemelte, szlovákul szármának hívták az ételt, és a disznótoros vacsorából nem hiányozhatott. Örömtelinek tartja, hogy a hagyományokat a kolbászfesztivál őrzi, reméli, sok csapat mutatja be, náluk hogyan is készül ez az igazi disznótoros étel. A töltöttkáposzta-versenyt a fesztivál zárónapján tartják a CsabaParkban, és sok látogató külön erre az eseményre készül, hogy megkóstolja a legjobbak ételeit, amire bőven lehetőségük nyílik majd.