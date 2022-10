Szelezsán György polgármester elmondta, hogy eredetileg az óvoda korszerűsítésére nyújtottak be pályázatot. Időközben azonban nyert a nagy, csaknem egymilliárd forintos, óvodákat érintő fejlesztés, amelynek köszönhetően a Kétegyházi út 20. szám alatti telephelyről majd a Táncsics utcába mennek a gyermekek. Új funkciót kerestek ezért az épületnek, és a képviselő-testület úgy döntött, hogy költöztessék ide a bibliotékát, mivel eddig egy korszerűtlen épületben működött. A jövőben azt is igyekeznek felújítani és annak is feladatot találni, várhatóan közösségi, közművelődési célokat szolgálhat.

Új épület mellett modern bútorokra is szüksége volt a városi könyvtárnak. Ebben segítséget nyújtott a megyei könyvtár, és a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából 4 millió forintot kaptak a fejlesztésre – folytatta a városvezető.

Hangsúlyozta, hogy immár megfelelő körülmények közé szervezhetik a bibliotéka szakemberei minden korosztály számára a tartalmas programokat, az intézményben kulturális élményekkel gazdagodhatnak az elekiek.