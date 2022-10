Ifjúsági regény 2 órája

A fecsegő kastély mesél Békéscsaba múltjáról is

Békéscsaba jelene mellett a múltja is megelevenedik; a Munkácsy-negyed, a biciklizés, a Wenckheim család hagyatéka ugyancsak felbukkan Gévai Csilla: A fecsegő kastély című ifjúsági regényében. A kötetet pénteken mutatták be a Munkácsy Emlékházban, de a szerző járt aznap író-olvasó találkozókon a Jankay Tibor és a Madách utcai általános iskolákban, valamint a megyei könyvtárban is.

Licska Balázs Licska Balázs

A szerző, Gévai Csilla, valamint a Körösvidék Alapítvány elnöke, Opauszki Zoltán mesélt A fecsegő kastély című könyvről Fotós: Für Henrik

– A könyv Békéscsabáról szól, többek között Póstelekről, a Wenckheim turista- és kerékpárútról. Mivel időutazás szintén szerepel benne, nemcsak a jelen, hanem a múlt is megismerhető belőle – ismertette Gévai Csilla. A szerző a sztorival kapcsolatban elmondta: a felső tagozat előtt álló gyerekek nyári szünetben biciklitúrán vesznek részt. A főszereplő Janka, egy nyafka kislány, aki csak azért vállalkozik erre, mert szerelmes – egyébként nem tud kerékpározni, nincs is bicaja; és egyáltalán nem szereti azokat a dolgokat, amelyek esetleg egy kis piszokkal járnak. Csabi, a fiú eleinte nem tölt be központi szerepet a történetben, de amikor kiderül, hogy van egy órásmester ismerőse, illetve, hogy szeret bütykölni, sejthető, hogy itt valamiféle titok rejtőzik. Janka és Csabi aztán együtt vesznek részt egy tábori küldetésen, őrök lesznek, és véletlenül beindul az időmachinátor, és visszacsöppennek abba a korszakba, amikor még a Wenckheim családé volt a – többek között csodás rózsáskerttel is ékesített – pósteleki kastély.

Gévai Csilla hangsúlyozta, hogy valós dolgokat mutat be a könyvben, ugyanakkor fikciós. Szerinte sokszor nehezebb kitalálni a címet és a főszereplőt, mint magát a történetet. Most viszont szinte azonnal beugrott neki, hogy előbbi legyen A fecsegő kastély, a főhős pedig nyafka Janka. Olyan köteteket szeret írni, amelyek egyszerre szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és edukálnak, azaz játékosan adnak át információkat. Úgy véli, erre egy kalandregény megfelelő műfaj; és azzal, hogy így, és nem pedig könyvszagúan mesélnek, a helytörténet beszippantja a gyerekeket. Az általános iskolákban tartott író-olvasó találkozók szerinte jól sikerületek, a tanulók lelkesen távoztak. Hiszen a sztori egy része akár velük is megtörténhetett volna, a helyszínek pedig ismerősek lehettek a számukra, bizonyára jártak már a főtéren, Pósteleken, a múzeumnál. Bakos Barbara illusztrálta a könyvet, amely a Körösvidék Alapítvány megbízásából a Pagony kiadó gondozásában jelent meg, Békéscsaba és a Munkácsy-negyed támogatásával. Opauszki Zoltán, a Körösvidék Alapítvány elnöke elmondta, hogy egy környezetvédelmi projekt kapcsán találkozott Gévai Csillával, és szülőként korábbról ismerte is a szerző munkásságát. Akkor jött egy gondolat, és beszéltek arról, hogy érdemes lenne Békéscsabáról, a Munkácsy-negyedről, a Wenckheim családról, a biciklizésről írni. Kiemelte: turisztikai szempontból is értékelhető A fecsegő kastély című könyv, felkeltheti Békéscsaba iránt az érdeklődést. Az olvasók megtudhatják, hogy itt van a Munkácsy Mihály Múzeum, hogy Pósteleken található egy kastélyrom. A tapasztalata szerint a városba érkezők rendszeresen rácsodálkoznak arra, hogy Békéscsaba milyen klassz hely, mert nem ilyennek gondolták. Ezért úgy véli, fontos lenne, hogy ezzel már elindulás előtt tisztában legyenek a családok, és konkrétan Békéscsabát válasszák úticélként, tudva, hogy itt tartalmas időt tölthetnek el. Országos rajzpályázatot hirdettek A kötet kapcsán a kiadó egy országos rajzpályázatot hirdetett általános iskolásoknak. A könyv végén található illusztrációt – amelyen szerepel egy gyermek és a múzeumi lépcsőn lévő egészalakos Munkácsy Mihály-szobor – kellett saját kreativitásuk alapján kiegészíteni. A felhívásra 345 alkotás érkezett – nagyobb részt nem is Békéscsabáról –, 18 egyéni pályázatot díjaztak. De volt, hogy egy-egy osztály minden tagja küldött be művet, például a békéscsabai Jankay Tibor általános iskolából. Az eredményt pénteken hirdették ki a Munkácsy Emlékházban. Békés megyéből jutalmat kapott a mezőberényi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolából Szabó Katalin, Nacsa Bence Tibor, Styaszni Janka és Vékony Vendelína; a kondorosi Petőfi István általános iskolából Melis Noémi, Roszik Letícia, Tilóczi Katalin és Palyusik Panna; a békéscsabai Jankay Tibor általános iskolából Széll Hajna és Bogdán Luca; a békéscsabai Belvárosi suliból Szabó Zsófia Klára; a Békéscsabai Baptista Általános Iskolából Czabula Petra, Kovács Lolita és Varga Nikolett; a Gyulai Implom József Általános Iskolából Bolya Blanka és Kara Sári.

