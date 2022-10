Mint dr. Bácsmegi Gábor igazgató hangsúlyozta, a kínai agyaghadsereget tekintik a világ nyolcadik csodájának, ezért köszöntötték a 8888. érdeklődőt. Varga Tamás alpolgármester hozzátette: formálódik a belvárosban a Munkácsy Negyed, ezt hirdetik a kihelyezett zászlókkal is.

A múzeum mellett érdemes megtekinteni a vadonatúj kiállítással nemrég újra látogatható emlékházat, amely mellett, az Omaszta-parkban a napokban avatták fel a „Kisasszony” szobrát.

A 8888. látogató, Brankovics György elmondta, hogy Szegedről érkezett vonattal. A kerékpárját is hozta magával, és biciklivel megy majd haza, a távot várhatóan hat óra alatt teljesíti.

Elmondta, hogy korábbra tervezte a békéscsabai túrát, de csak most tudott rá időt szakítani. Leginkább a Munkácsy Mihállyal kapcsolatos állandó kiállítás érdekelte, de amikor megtudta, hogy az agyaghadsereges időszaki tárlat is megtekinthető Békéscsabán, úgy döntött, hogy azt is megnézi.