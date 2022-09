Három helyszínen tartott zenés határvadász toborzást szombaton a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. A Készenléti Rendőrség zenekara délelőtt Orosházán, a piacteret, kora délután Békéscsabán, a belvárost, majd a nap zárásaként Gyulán, a Harruckern teret töltötte meg muzsikaszóval.

A verbuváló menetet a rendőrség toborzást végző munkatársai kísérték. Az érdeklődőknek szórólapokat, tájékoztatást adtak a határvadászok képzéséről, feladatairól, a jelentkezés feltételeiről. A rendőrség honlapján is elérhető minden információ, illetve a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: 66/523-700) is lehet jelentkezni, érdeklődni. Az Orosházi Határvadász Toborzó Irodán is várják a jelentkezőket. Az iroda címe és telefonszámai: Orosháza, Gyopárosi út 1., +36/30/663-1522,+36/30/144-3008.