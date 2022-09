Az eseményen képviseltette magát többek között Szarvas, Újkígyós, Csongrád, Szeged, Kiskundorozsma, Almáskamarás, Kevermes, Akasztó, Csabaszabadi, Makó, Mórahalom, Kerekegyháza, és Erdélyből Csíkszentlélek is – ismertette a megnyitón Tari Sándor, a rendezvény koordinátora. A találkozó díszvendégei Mihálffy Béla országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja és Szebellédi Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke voltak.

Fazakas Gusztáv

Fazakas Gusztáv plébános elmondta, tavaly ünnepelték az eleki Sarlósboldogasszony Plébánia Templomuk alapkőletételének 225. évfordulóját, amikor elhatározták, hogy a település újratelepítésének 300. évfordulójára, 2024-re külsőleg teljesen felújítják a templomot, illetve azt, hogy a város kisebb-nagyobb közösségeit összekovácsolják. Hiszen a szeretet és az emberi kapcsolat érték, ami nemesíti az egyén és a közösség életét. Hozzátette, ezen gondolat mentén szervezték meg az előző hétvégén az Első Nemzetiségek Paplak-kerti Találkozóját, illetve ennek jegyében fogadták most be az Országos Vidék Találkozót is.

Szelezsán György polgármester kifejtette, másfél éve találkozott először a Keresztény gazdák és polgármesterek baráti köre tagjaival, amikor szegedi rendezvényükre kaptak meghívást. Mivel tetszett neki a vidéki találkozó hangulata és mondanivalója, Fazakas Gusztáv plébánossal közösen úgy döntöttek, meghívják őket Elekre, hogy náluk tartsák meg a következő országos eseményüket. Hiszen a helyi fejlesztések mellett fontos számukra az is, hogy színesítsék a település életét, a közösségeket összehozzák, illetve építsék, a hit erejével pedig az eleki emberek lelkét erősítsék. Ennek érdekében szinte minden héten szerveznek valamit a városban a lakosságnak, illetve vendégeiknek.

A polgármester a találkozó programjairól elárulta, a megnyitó után az Eleki Néptáncegyüttes lépett fel, majd pódiumbeszélgetés következett a vízmegtartás és a vízvisszatartás lehetőségeiről Szabó Zoltán agrárszakember vezetésével. A nap további programjai pedig ebéd után: az Akasztói Citera Zenekar műsora, illetve még a záróbeszéd előtt egy újabb pódiumbeszélgetés Közös gondolkodás az egészséges, jó vízgazdálkodású talajokért – útkeresés, lehetséges megoldások címmel, Szeredi Attila, agrármérnök és gazdálkodó vezetésével. Szelezsán Györgytől megtudtuk, még a délutáni Sarlósboldogasszony-templomi szentmise, és az esti Paplak-kerti jótékonysági koncert is a találkozóhoz kapcsolódik, utóbbit a plébános által említett külső templomfelújítás érdekében szervezik, és immár a harmadik állomása a koncertsorozatnak.