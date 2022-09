A védőnői tevékenység szakmai irányításának támogatását a területileg illetékes kórházakban – így az orosházi Dr. László Elek Kórházban is – kollegiális védőnői mentorok végzik, itt Madarász Boglárka. Őt is bemutatta a keddi védőnői konferencián dr. Duray Gergő igazgató, miközben köszöntötte a térségből is érkezett szakembereket, és beszélt a kórházban működő alapellátások rendszeréről, a védőnői mentorhálózatról, valamint annak munkájáról.

dr. Duray Gergő igazgató

Az orosházi kórházhoz tartozó járások védőnőit várták kedden reggel a Korszerű ismeretek a védőnői gondozásban címmel megrendezett szakmai továbbképzésre, ahol a védőnők a munkájukhoz tartozó témákban hallgattak meg előadásokat. Elsőként A védőnők szerepe a szoptatás támogatásában című előadást, majd a szoptatás jelentősége, a rövid és hosszútávú előnyei, illetve a korai szoptatás fontossága, az anyai betegségek és a gyógyszerszedés hatása, a várandósság alatti szoptatás fiziológiája, a tandem szoptatás kivitelezése került napirendre e témában.