Dr. Csajányi Melinda igazgató elmondta, az iskolát egyfajta varázslat lengi be, tartja össze. Humorosan hozzátette, abban is hasonlít a Harry Potterből ismert Roxfortra, hogy aki itt segítséget kér, hasonlóan a varázslóiskolához, biztosan meg is kapja.

– Már 34 éve dogozok a Bartókban, 26 éve vezetem is az intézményt, szinte mindenki tőlem tanulta a történelmet. A gyerekek a tanítványaim, a barátaim, a kollégáim lettek.

– Nekem is van „Merengőm”, egy hatalmas vízzel teli tál, a múlt kútja. Ebben merültem el most velük együtt, ami hatalmas örömöt jelentett – részletezte dr. Csajányi Melinda, hozzátéve, szinte minden diákjuk a zenei, vagy táncos pályán maradt, és éljenek az ország távoli szegletében, vagy épp külföldön, egy közösség, „egy család” maradnak, míg világ a világ.

Fotók: Für Henrik

– Nálunk sokkal erősebb lelki kötődés alakul ki a négy év alatt, mint más középiskolában, mert a fiatalabb, idősebb diákok sokszor ugyanazon a tanszakokon, zenekarokban, kórusokban tanulnak, együtt érnek művésszé. A kapcsolatuk társaikkal, tanáraikkal élethosszig tart, tulajdonképpen beépülünk egymás személyiségébe – tette hozzá az igazgató. Az iskolával kapcsolatban kiemelte, az eltelt negyven évben töretlenül fejlődött.

– Amikor 1982-ben létrejött, akkor a térség krónikus zene- és énektanárhiányát volt hivatott enyhíteni, ezt a funkcióját máig tökéletes betölti. Zenei szakközépiskola, ami felkészít az érettségire is, és a klasszikus zenészi, néptáncos pályára.

– Az egykori tanítványaink közül sokan léptek művészi pályára, többen pedig pedagógusként adják át a zene és a néptánc szeretetét, a tudást. Van, aki külföldön boldogul, a találkozóra például franciaországi iskolából is kikértem egykori diákot, s volt, aki Svájcból, Ausztriából utazott haza – sorolta. Kiemelte, az intézmény életében komolyabb változás 26 évvel ezelőtt történt, amikor elindították a középfokú néptáncos képzést.

– Először féltünk, hogy teljesen megváltozik az iskola profilja, de nem így történt. Mára a növendékek több mint a fele néptáncos, az ország élvonalába tartozó, eredményes műhely jött létre, ami profi táncosokat és néptánctanárokat bocsát ki. Amikor évente, márciusban Bartók Béla születésnapját ünnepeljük, mindig kikristályosodik, hogy az autentikus néptánc is a névadó zeneszerzőnk világából merítkezik, éppúgy, ahogy a mai magyar klasszikus zene.

Beghdadi Badri békéscsabai festőművész ajándékát dr. Csajányi Melinda igazgató vette át.