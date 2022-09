Seregi Zoltán köszöntőjében elmondta, a színház ősztől visszazökken a régi kerékvágásba, várja a nézőket. Kiemelte, az elmúlt évszak sem telt eseménytelenül: a Csabai Nyár során tizenegy előadással kedveskedtek, felléptek a szarvasi Víziszínházban is, sőt más helyszíneken is sikerrel vendégszerepeltek. Az igazgató bejelentette, idén is folytatódik a Déryné- és a Lázár Ervin-program.

Három ünnepeltet köszöntött; Komáromi Anettet és Tege Antalt, akik huszonöt éve, valamint Jancsik Ferencet, aki ötven éve játszik a színpadon.

Lerántani igyekezett a leplet az évadbemutató tábláról, amikor megszólalt a zene, vámpírokkal telt meg a tér,

akik tánc közben a táblával együtt elrabolták Seregi Zoltánt. A két műsorvezető, Nánási-Veselényi Orsolya és Csomós Lajos ijedten jött fel a színpadra, melynek közepén ült egy rém. A borzongatás után komolyra fordult a szó.

A Jászai-díjas Csomós Lajos elárulta, az évadra már több mint nyolcezren váltottak bérletet, szinte példátlan módon a Békéscsabai Jókai Színház tudta csak növelni az országban a nézői létszámát. Nánási-Veselényi Orsolya hozzátette, másra is büszkék; a nemrég Nyíregyházán megrendezett VIDOR fesztiválon a Tege Antal rendezte Énekes madár című előadás a Bíró Dóra által tervezett, legjobb díszletért járó művészeti díjat hozta el, sőt a darab a legjobb előadásért járó Dottore díjat is elnyerte.

A megérdemelt taps után színpadra lépett Felkay Eszter, Mrs. Marple-nek öltözve, és talált egy hegedűt.

A társulat Puskás Dániel és Szász Borisz közreműködésével az Anconai szerelmesek című zenés vígjátékból adott ízelítőt. Aztán csengőszó hallatszott, postásnak öltözve, két keréken jött Balázsi Róbert színész. Fény derült egy újabb darabra; Federico Fellini Országúton című filmje Kiss József rendezésében lesz látható a Jókai nagyszínpadán. Balázsi Róbert ismét a nézőkhöz tekert, kiosztott néhány dobozt, utalva arra, hogy októberben Örkény Tóték című tragikomédiáját is láthatják Tege Antal rendezésében.

Ezután Csomós Lajos talált egy divatlapot, ami a Lady Oscar című bohózatot „hirdette”, melynek főszereplője Komáromi Anett lesz, akivel miniinterjút rögtönöztek.