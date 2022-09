A polgármester hírportálunk érdeklődésére elmondta, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló projektnek köszönhető, hogy lehetőség lesz a jövőben az urnás temetkezésre is. Megépítenek két 40 fülkés urnafalat és az urnás temetkezési szertartáshoz szükséges pulpitust és urnatartót. A környezetét is rendbe teszik: térburkolatot építenek és a növényzetet is rendezik.