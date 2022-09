Pályázat 1 órája

Tűzifával segítenék a rászorulókat Kötegyánban

Most is segítené szociális tüzelővel az önkormányzat a rászorulókat Kötegyánban – mondta dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester, hogy ennek érdekében adtak be pályázatot.

A képviselő-testület tűzifa mellett tette le a voksát, így az igényelt 5,4 millió forintos támogatásból, valamint a falu által biztosított saját forrásból 258 erdei köbméter kemény lombos tüzelőt vásárolnának, majd osztanának ki a nehéz sorsúak között.

