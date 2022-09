A vésztői Pruha Anita Mariann építőmérnökként a MÁV Zrt.-nél dolgozik főállásban, mellette útépítést is oktat a Vízmű középiskolában, emellett kézápoló is. Immár 13 éve foglalkozik körmökkel, és azt is el tudná képzelni, hogy megossza a tudását másokkal. A mesterlevél megszerzése után erre is lehetősége nyílik.

Új megoldásokat tanulhatnak. Fotós: Pintér Vince/BMKIK

– Amikor egyetemre jártam, pénzkiegészítésként kezdtem foglalkozni műkörmökkel. Utána annyira megszerettem, hogy az életem részévé vált – mondta. – Szeretem a nagyon egyszerű formákat is, de az extrém kihívások is megmozgatják a fantáziámat.

A békéscsabai Csüllög Petra tanítani szeretne, ezért érkezett a kamara által szervezett képzésre, amelyen az új innovatív termékek és az új formák a legnehezebbek és egyben a legizgalmasabbak a számára. A beépítések, a 3D francia, a reszelt francia kedvéért ki kell lépnie a komfortzónájából, de jólesik újdonságokat látnia és tanulnia.

A szeghalmi Lovász Edina 15 éve van a szakmában, szintén tanítani szeretne, és szerinte egy oktató akkor hiteles, ha a diák leglehetetlenebb kérdésére is azonnal tud válaszolni.

Rá kell hangolódniuk vendégeikre. Fotós: Pintér Vince/BMKIK

– Nehéz emberekkel foglalkozni, kicsit pszichológusnak kell lenni, és érezni kell, mit vár a vendég: tanácsot szeretne vagy csupán azt, hogy meghallgassák. Egy biztos: titkot továbbadni szigorúan tilos – árulta el.

Tóthné Göröncsér Ágnes oktató nemcsak mesterképzésen, hanem alapképzésen is tanít. Mint mondta, az alapképzésben nem mindig könnyű a fiatalokkal, a mesterképzésnél pedig az a nehézség, hogy mindenki sok évnyi tapasztalattal érkezik. A mindennapi rutin ugyanis néha felülírja a szigorú szabályokat, ami viszont elvárás a mesterképzésen. Ezt kell újra megtanulni és bemutatni.

A mesterképzés segítségével szintet léphetnek. Fotós: Pintér Vince/BMKIK

A békéscsabai Czeglédi Ferencné nyolc éve vizsgázott körmösként, már akkor tudta, később megszerezné a mesterlevelet is. Úgy véli, hogy aki szereti a szakmát, az tanfolyamokon vagy éppen a közösségi oldalakat figyelve fejlődik. Más azonban valamit az interneten látni, mint egy mesterrel megtanulni a fogásokat. A kedvence az építés. A legfiatalabb vendégei 17-18 évesek, pedikűrben pedig van több mint 70 éves vendége is.