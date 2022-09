– Lényeges, hogy megfelelő, testalkathoz, életkorhoz passzoló járgány kerüljön alájuk. Sajnos a szülők sokszor egy számmal nagyobb biciklit vesznek, „majd belenő a gyermek” alapon, de ez balesetekhez vezethet – figyelmeztetett Zahorán Gyula, hangsúlyozva, lehet, hogy a rossz döntés miatt nem ér le a gyerek lába, és nem tud hirtelen megállni. Ezt erősítette meg Pap Péter békéscsabai kerékpárműszerész is, akinek az a tapasztalata, hogy egyre több a kerékpározó gyermek.

– Már négy éves kortól biciklire ülnek, a szülőnek is „haladósabb” így, mint gyermeküléssel. Vásárláskor sajnos sokan nagyobb méretet akarnak, spórolni igyekeznek, ami érthető, ám én szólni szoktam, mert a biztonság a legfontosabb – részletezte a szakember.

Hozzáfűzte,

ha a gyermek éppen csak le tud szállni a bicikliről, azzal nem lehet megelégedni.

Eladóként felhívja a szülők figyelmét, hogy kerékpárból testmagassághoz, lábhosszhoz illőt érdemes választani. A legtöbben hallgatnak rá, de olyan felnőtt is akad, aki legyint, és azt válaszolja, majd gyakorolnak még. Szerencsére a kötelező láthatósági elemeken általában nem spórolnak, a csengőt, lámpákat rátetetik a kerékpárra. Azt már Zahorán Gyula tette hozzá, hogy az elmúlt évtizedekben a járművek mennyisége és sebessége is megnőtt, sűrűbb lett az élet, nagyobb a rohanás, mindez pedig csökkenti a közlekedők figyelmét. A gyerekek tapasztalatlanságuk okán még inkább ki vannak téve a baleseteknek.

– Fontos, hogy a kerékpárokat a szülők jól felszereljék és gondoskodjanak csemetéik láthatóságáról. Szürkületben már kell a világítás, sőt más láthatósági elemek is fontosak, legyen az mellény, karpánt, fényvisszaverős kabát, egyéb kiegészítő, vagy egy élénk színű sapka. A kerékpáros ugyanis nagyon „el tud bújni”, akár egy konténer, vagy virágállvány mögé – részletezte az oktató, aki azt is elmondta, hogy manapság az autók „A” oszlopai is egyre vastagabbak, öblösebbek, a visszapillantó tükrökön pedig általában lóg valamilyen kabala, illatosító, növelve a holtteret.

– Elég lehet egy apró figyelmetlenség, a kerékpáros pedig védtelen, mert nincs karosszériája, és bár fejvédőt egyre többen viselnek, még mindig nem elegen – tette hozzá.