A mintegy 350 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően egy, a Szent Miklós parkban található, a városképet nagyban meghatározó épület kap új, turisztikai funkciót – fogalmazott dr. Görgényi Ernő. A polgármester elmondta, a Gyulára érkező vendégek és a helyiek számára egyaránt fontos lehet a pályázati támogatással megvalósuló gyermek szabadidős élményközpont kialakítása.

Kiemelte, az említett pályázatot csak kijelölt gyógyhelyi területen valósíthatják meg, ezért csak a Várfürdő és környezete jöhetett szóba, de fürdőfejlesztésre nem adott lehetőséget a kiírás.

Hozzátette, Gyula családbarát település és a Dél-Alföld legjelentősebb turisztikai központja.

Ezért is olyan turisztikai attrakciót hozunk létre, amely egyaránt szolgálja a gyulai családokat és a családos turistákat

– hangsúlyozta. –

A városban több helyen kínálunk egyedi kikapcsolódási lehetőséget és élményeket a családos turistáknak, ilyen például az AquaPalota vagy az Almásy-kastély, amelyeket a gyermek szabadidős élményközpont kiegészít majd.

Fotós: Lehoczky Péter

A gyermekeket korcsoportok szerint külön-külön helyezik majd el. A legkisebbek, 1–2 éves korig a bölcsődei részben elkerített területen játszhatnak, az óvodás korúak, a 3–6 évesek egy nagyobb térben kapnak helyet, amely összeköttetésben áll a zsúrteremmel, a nagyok 7–14 éves korig az épület másik részében, több szobában találhatnak kikapcsolódásra. A szülők nyitvatartási időben bármikor elvihetik majd az élményközpontba a gyermekeiket, akár meg is várhatják őket, de akár egy kellemes ebédet is elkölthetnek, miközben a fiúk-lányok játszanak.

Négy évszakos, időjárástól független attrakció születik, ahol a belső terek mellett lehetőség lesz tavasztól kora őszig a telken belül az udvaron is játszani, illetve a burkolt felületen csoportos foglalkozásokat és színházi előadásokat tartanak majd, melyek mellett sportolási lehetőséget is biztosítanak a gyerekeknek.

Fotós: Lehoczky Péter

Mint megtudtuk, vizuális, fizikai és számítógépes, fizikai mozgást igénylő, jellemzően interaktív játékok és feladatok egyben, önképző fejlesztő, gondolkodást segítő logikai és ingerserkentő játékok egyaránt elérhetőek lesznek.

A meglévő épület bruttó alapterülete 512,14 négyzetméter, amiből a belső átalakítással érintett rész 457,23 négyzetméter. A beruházás során megvalósul egyebek mellett a padlástér hőszigetelése, a válaszfalak bontása, nyílászárók bontása és visszaépítése, a tetőhéjazat cseréje, a vizes helyiségek kialakítása, szellőzések terv szerinti megvalósítása, az épület csapadékvíz-rendszerének cseréje, a külső homlokzat javítása, színezése és akadálymentesítés is lesz. Emellett teraszt alakítanak ki, ideiglenes nyílászárókat építenek be, korszerűsítik az épületgépészetet és villamosságot. Felújítják az ablakokat, ajtókat. A közel 300 millió forintos támogatáshoz 49 millió forintos saját forrást biztosít az önkormányzat, utóbbi összegre pályázatot nyújtanak be a kormányhoz. A beruházás – amelynek fontos hozadéka a műemléképület megmentése – várhatóan március 31-ig fejeződik be.

Fotós: Lehoczky Péter

Az épület 12 éve áll üresen, az államtól, 2017-ben Lázár János akkori kancelláriaminiszternek köszönhetően is került vissza a városhoz.