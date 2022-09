A 4. számú választókerületet is érintő s mára már elkészült, a közlekedők által használt, megújult útszakaszokról tartott sajtótájékoztatón Erdős Norbert országgyűlési képiselő a térség megjelent polgármesterei előtt elmondta, Kevermes belterülete is érintett volt, s a régen vágyott útfejlesztés mára megoldódott. A két útszakasz (Kevermes központjától Lőkösháza, illetve Nagykamarás irányába) mentén autóbusz öblözeteket is kialakítottak. Az 1,2 kilométeres szakasz beruházási költsége 145 millió forint, és a majd 2 kilométeres szakaszé 280 millió forint volt.

A részletekről Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója számolt be.

– Jórészt belterületi útfelújításokról beszélünk, műszaki tartalmát tekintve hasonló a két projekt. Elvégeztük a szükséges mélységű pályaszerkezet-cseréket, mindkét szakaszon kétrétegű aszfaltburkolat erősítést építettünk be. Rendeztük a padkákat, tartós burkolati jeleket felfestettük, cseréltük a forgalmat irányító jelzéseket.

A sajtótájékoztatón (balról) Lantos Zoltán, Erdős Norbert, Cserkúti András Fotós: Für Henrik

Az igazgató arról is szólt, hogy a TOP első körös maradványforrásból megyénk 1,6 milliárd forintot használt fel. E forráscsomagból megközelítően 400 millió forintnyi fejlesztés valósult meg ebben a választókerületben. Ezeket az útszakaszokat használják már a közlekedők. Jó hír, hogy a fejlesztések itt még nem érnek véget.

– Kiemelt társadalmi igény elnevezésű projekteknek a megvalósítása zajlik. Két útszakaszt érint: a kevermesi polgármesteri hivataltól Dombegyház felé jelenleg is dolgozik a kivitelező az útjavításon. A másik irány Kevermestől Kunágota irányába tart az útfelújítás.

Az igazgató tájékoztatta a megjelenteket azokról a várt útfejlesztésekről, amelyek forráshiány miatt nem kezdődtek el. Szólt továbbá a 2020/2021. évi Magyar Falu Programban szereplő sikeres útfelújításokról, amiket befejeztek Medgyesegyháza és térségében, 1,6 és 1,1 kilométeren végeztek a munkálatokkal, Nagykamarás, Almáskamarás és Kunágota útszakaszai, valamint Medgyesegyháza belterületét érintő úrfelújítási projekteteket sorolta).

– Megvalósultak beruházásaink a 2022. évi saját Magyar Falu Programunk forrásából – folytatta a sort az igazgató. Ebben felújítottunk három útszakaszt: 1,5 kilométer hosszan Csanádapáca érintett, 1,3 kilométeren Medgyesegyháza és Kétegyháza között, 600 méter hosszan pedig Kevermes belterületén.

– A jó hírek eddig tartanak. Szép reményekkel vágtunk bele a külsős Magyar Falu Programnak, amely a térséget érintő jelentős útfelújításokat tartalmazott: Csanádapáca, Nagybánhegyes és Mezőkovácsháza térségében, Medgyesegyháza, Kétegyháza érintettségével. A projektek tervei elkészültek, azonban a kivitelezést a kormány felfüggesztette. Jó hír viszont a TOP második körös maradványról – ennek a forráscsomagnak a közbeszerzése folyamatban van. A 2,5 milliárdos útfelújítási csomagban képződött ugyan 60 milliós forráshiány. Ha a szükséges kiegészítő forrást megkapjuk, 2023-ban megyeszerte elkezdődhetnek a kivitelezések. Ebben a térségben ez a 4429-es utat érinti (Nagykamarás belterület).

Van még egy TOP Plusz-csomag, ami jelentős útfelújításokat tartalmaz a térségben, az előkészítési munkák megkezdődtek, a kivitelezést azonban felfüggesztették.