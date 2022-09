Sok olyan igénylővel találkoztunk, aki a jövő évi fáját szeretné most beszerezni. Őket arra kérjük, ezt ne most tegyék meg! Egy nap alatt annyi igény érkezett be, ami az ország legkevésbé erdősült vidékén közel fél év tűzifa termelésének megfelelő mennyiséget jelent. Ennek kiszolgálása csak folyamatosan, a most zajló fakitermelésekből kikerülő anyag felhasználásával lehetséges.