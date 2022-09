Szarvason számítanak a kerékpárosokra

Szarvason majd 29 kilométernyi már meglévő, és nemrég felújított kerékpárút van, amit lakossági és turisztikai igények alapján hamarosan további, összesen 4,7 kilométernyi új bicikliúttal bővítenek, a város különböző pontjain – számolt be kérdésünkre Krivik Viktor, a hivatal programszervezője és a Kerékpáros Települések Országos Szövetségének (KETOSZ) főtitkára. Hozzátette, mint Kerékpárosbarát Település Szarvas több ponton is segíti helyben a kerékpáros turizmust. Ilyen például az, hogy a városban több helyen is van bérlési lehetőség. Ezeket pedig teljesen ki is használják, a Mobilitási Hét programsorozaton pedig volt már olyan év is, amikor ingyenesen bérelhettek az emberek Szarvason biciklit.

Számos kerékpártúrát is szerveznek Szarvason, melyekre rendszeresen jelentkeznek turisták, illetve a környékbeli településekről is. Igyekeznek továbbá minden kerékpározással kapcsolatos pályázaton elindulni azért, hogy aki hozzájuk érkezik nyaralni, kirándulni, az ne autóval járjon, hanem inkább biciklivel fedezze fel a környéket.

Az egyirányú Kossuth utcán egykilométeres szakaszon a kerékpárosoknak engedélyezték a két irányú forgalmat, de építettek már több ponton kerékpáros pihenőket, illetve bringóhintó és elektromos roller bérlés is van már Szarvason.