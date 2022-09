Mint írta, meglátták és megszerették egymást egy pillanat alatt, de ez a szerelmi történet akkor kezdődött csak igazán, amikor mások ilyenkor már be is fejeződnek. A württembergi szabályok ugyanis szigorúan tiltották, hogy az uralkodó család tagjai rangon aluli házasságot kössenek. Azon, hogy nem lennének elég előkelőek, megsértődött Rhédey Claudia apja, László – hiszen a Rhédey család Aba Sámueltől származik, aki Szent István halála után király is volt, és az se semmi, hogy az egyik ős, Rhédey Ferenc egy ideig Erdély fejedelme volt.

A szerelmesek két tűz közé kerültek, mire Württemberg meghátrált, Erdőszentgyörgy pedig elégtételt kapott. Szabó István úgy fogalmazott, hogy manapság mindez szőrszálhasogatásnak, rangkórságnak tűnik, pedig abban a korban mindez természetes volt. A merev kasztokra tagolódott világban a vagyonnál, a pénznél értékesebb volt a cím, a rang, de még ennél is többet jelentett a vérvonal, a nemes és neves ősök sorozata.

A két ifjú végül a zord atya, László halála után, 1835. május 2-án állt oltár elé, és a menyasszony hozományként megkapta a Hohenstein grófi címet I. Ferenc osztrák császártól és magyar királytól, Erdély nagyfejedelmétől. A házasságukból három gyermek – két lány és egy fiú, Ferenc – született.

Claudia éppen a negyedik gyermekkel volt várandós, amikor 1841. szeptember végén férjéhez Grazba utazott, aki ott és akkor már hadtestparancsnok volt, tábornoki rangban. A város közelében azonban a megbokrosodott lovak a hintót árokba, a családot gyászba borították: Claudia pár nappal később, 1841. október 1-jén, 29 évesen belehalt a sérüléseibe. Holttestét, óhaja szerint hazavitték Erdélybe, és szülőházával, a családi kastéllyal szemben, a református templomban helyezték örök nyugalomra.