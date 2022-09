Az eseményen a teljesség igénye nélkül jelen volt Gabriel Şopandă, Románia budapesti nagykövete; Florin Vasiloni, Románia gyulai főkonzulja; Daniel Banu szegedi főkonzul; Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiség szószolója; több polgármester, nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi civil szervezetek vezetőinek sora.

Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a program szervezetük egyik legnagyobb rendezvénye, amelyet már tizenhatodik alkalommal hívtak életre. Szólt arról, hogy legutóbb 2019-ben szervezték meg az eseményt, mert az azt követő két évben a pandémia közbeszólt.

– A fesztivál legfőbb célja, hogy összegyűjtse és összetartsa a románok lakta településeken élőket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk gasztronómiai szokásainkat, tradícióinkat, valamint kulturális hagyományainkat. Éppen ezért román nemzetiségi táncegyüttesek és szólóénekesek is felléptek, illetve Romániából is érkezett két együttes és szólóénekes – fogalmazott Kozma György, aki kitért arra, hogy mindezek az elképzelések azért is nagyon fontosak, mert közeledik a népszámlálás, amely meghatározó lesz a román közösség számára is.

Az elnök kifejtette, a fesztivál az elmúlt években folyamatosan kinőtte magát. – Éppen ezért, miután a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának székhelye is Gyulán található, 2019-ben úgy döntöttünk, hogy a gyulai vár előtti impozáns helyen szervezzük meg a rendezvényt. Ebben nagy segítséget jelent, hogy kiváló a kapcsolatunk dr. Görgényi Ernő polgármesterrel, illetve a gyulai önkormányzattal is – tette hozzá.

Kérdésünkre elmondta, arra kérték a Magyarország számos részéről, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Pest megye román lakta településeiről érkező csapatokat, hogy lehetőség szerint hagyományos román ételeket készítsenek ezen a szombati napon. Ennek megfelelően a miccstől a különböző csorbákon át tocanitáig számos hagyományos fogások kerültek az asztalokra és a zsűri elé.