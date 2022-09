A Békés-Dánfoki Üdülőközpontban az előrejelzéseknek megfelelően alakult a látogatottság, de még látunk lehetőséget a növekedésre – nyilatkozta hírportálunknak Hegyesi Szilárd. A Békés Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, nagyon sokan érkeztek hozzájuk a Körösökön zajló vízi táborok miatt, és számos gólyatábornak is otthont adhattak.

– Nagyon érdekes, hogy gyakran a szervezők neves fellépőket is hívnak utóbbi programokra, így népszerű dj-k vagy éppen Kis Grófo is ellátogatott ezeknek az eseményeknek a részeként Dánfokra – tette hozzá Hegyesi Szilárd.

Mint az interneten láthattuk, az egyik gólyatáborban még egy lánykérés is történt. Az üdülőközpont számos rendezvénynek helyet adott májustól egészen mostanáig. A teljesség igénye nélkül a megyei önkéntes tűzoltó szakmai napot, a Hello Summer partikat, az Open Water Nyíltvízi úszóversenyt, a megyei polgárőrnapot, az ausztrál napot, a békési nyugdíjas klub rendezvényét egyaránt ott tartották meg a már említett vándortáborok és gólyatáborok mellett. A szabadstrandot az üdülővendégek mellett helyi és környékbeli érdeklődők egyaránt igénybe vették. Jelenleg a téliesítési munkálatok végzik az üdülő területén.

A nyár remek hangulatot hozott Dánfokon

Fotós: Bencsik Ádám

Doboz-Szanazug ugyancsak megtartotta, sőt, talán növelte is a népszerűségét az érdeklődők körében.

Köves Mihály, Doboz polgármestere hírportálunknak elmondta, a szabadstrand forgalma jónak mondható, az idei nyár időjárási szempontból is kedvezően alakult, így sokan keresték fel Szanazugot.

– A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy az emberek továbbra is kedvelik ezt a helyet – tette hozzá a polgármester. Köves Mihály kitért arra, hogy a korábbi parkolási problémák is nagy részt megoldódtak. Régebben nagyobb számban, a mögöttünk hagyott hónapokban csak néhány autós hajtott be a strandra, akiket emiatt figyelmeztetni kellett.

– Emberi és anyagi erőforrásaink ugyan csökkentek, de a rendet, a tisztaságot, a megfelelő állapotokat minden körülmények között igyekeztünk fenntartani – hangsúlyozta. Köves Mihály megerősítette, hogy a szabadstrand eddig is ingyenes volt, és ezt a jövőben is fenn kívánják tartani, ami az egyik fontos vonzereje. Ugyanígy az illemhely is díjmentesen volt és lesz igénybe vehető. Felvetésünkre a polgármester úgy vélekedett, meglátása szerint elsősorban környékbeli, megyei vendégek jönnek Szanazugba, ugyanakkor a településrészen már tizenhat vendégház is működik, ahová az ország más részéről is érkeznek vendégek. Mindez növeli a látogatottságot, ellenben azzal is együttjár, hogy különösen a fiatalok néha buliznak, ami zavarhatja a nyaralótulajdonosokat. Eddig azonban többnyire sikerült megtalálni a közös nevezőt.