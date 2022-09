Megtartották a főzőversenyt, és 27 induló részvételével a fogathajtó viadalt is, amely – mint Hajnal Zoltán főszervezőtől megtudtuk – a csorvási verseny történetében először – a kettes póni és az egyes fogatok kategóriájában a Békés megyei bajnoki címért zajlott.

Mint 2017 óta minden évben, ezúttal is találkozóra hívták a csorvási pogácsák készítőit. E program szervezője, Vereskáné Salla Valéria elmondta, hogy sok civil szervezet kapcsolódott be idén is, többek között egy óvodai csoport is, de a nyugdíjasklub, és az szépkorúak nappali foglalkoztatójának tagjai is sütöttek, egyebek mellett túrós és káposztás pogácsát, melyekből a fogathajtó versenyhez kapcsolódva lófej formát raktak ki. Népszerű volt a főző-, de a savanyúság és pálinkaverseny is.