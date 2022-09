Dudás Árpád polgármester elmondta, a kormány családbarát intézkedéseinek köszönhetően a faluban nőtt a gyermekvállalási kedv, és ez tette szükségessé az óvoda bővítését. Bár 2016-ban is pályáztak a fejlesztésre, az nem kapott támogatást, így 2018-ban újabb kérelmet adtak be. Ez kapott előbb 46, majd további 11 millió forintos támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, miközben 2019-ben egy másik, az intézménnyel kapcsolatos igénylés is eredményes lett, így 2020 végére, nagyrészt belügyminisztériumi forrásból, 30 millió forintból korszerűsíthették a régi szárnyat, szigeteltek, lecserélték a tetőszerkezetet.

A mostani bővítés során egy 60 négyzetméteres csoportszobát építettek, valamint hozzá több kiszolgáló helyiséget, mosdókat, közlekedőt és előteret, miközben a korábban raktárként és fejlesztő szobaként szolgáló helyiséget is megújították, abban öltözőt alakítottak ki.

Emellett lecserélték a régi kazánt modernre, parkolót építettek. A közfoglalkoztatási program keretében az újabb szárny előtt, 235 négyzetméteren térburkolatos járdát és parkolókat alakítottak ki, a felhasznált térköveket szintén a projekt részeként készítették. Hangsúlyozta, immár minden adott ahhoz, hogy az óvodában eredményesen nevelhessék a kicsiket, és felkészíthessék őket az általános iskolára.

A jövőről is szólt, hiszen a TOP Plusz keretében 38 millió forintot nyert az önkormányzat az óvoda további fejlesztésére. Az udvaron a gumiburkolattal ellátott terület fölé tetőt készítenek, így a gyerekek akkor is a szabadban játszhatnak, ha tűz a nap vagy esik az eső. Egy tárolót építenek, magaságyást és mezítlábas ösvényt alakítanak ki. Úgy véli, jövőre ez a beruházás is megvalósulhat.

Összességében több mint 100 millió forintot kapott Zsadány az óvoda fejlesztésére az elmúlt időszakban – hangsúlyozta dr. Kovács József országgyűlési képviselő.

Emlékeztetett, hogy évekkel ezelőtt bejárták az intézményt, és azt tapasztalta, hogy becsületes munka folyik, ugyanakkor vannak infrastrukturális hiányosságok, ezekre a problémákra találtak a beruházásokkal megoldást. Az, hogy emelkedik a születések száma a faluban, a kormány, az önkormányzat és a református egyházközség együttműködésének köszönhető, hogy egy célért dolgoznak. Kiemelte azt is, hogy egész Zsadány fejlődött az elmúlt időszakban.

Dudás Árpád, dr. Kovács József és Gulyásné Lupsán Mariann adta át a csoportszobát /Fotók: Lehoczky Péter/

Gulyásné Lupsán Mariann óvodavezető elmondta, az újabb, 60 négyzetméteres csoportszoba harminc gyermek fogadására alkalmas, és mivel a nagycsoportosok 28-an vannak, így szinte teljesen kihasznált a helyiség.

A legkisebb csoportszobát átalakították, abban kapott helyet az iroda és a fejlesztő szoba. Úgy véli, Békés megye egyik legjobban felszerelt intézménye lett a zsadányi óvoda, és további fejlesztéseket terveznek: a tároló, a mezítlábas ösvény és a magaságyás mellett a TOP Plusz keretében bővítik az udvari játékok számát, valamint okostáblát vásárolnak, amivel segítik az óvoda és az iskola közötti átmenetet.

Falunapot is tartottak a sportpályán Falunapot is tartottak Zsadányban szombaton, a sportpályán. Juhász Ferencné alpolgármester elmondta, hogy számos programmal készültek az érdeklődőknek, különösen a kisgyermekes családoknak. Tűzoltó-, mentő- és rendőrautó is leparkolt a füves területen, amelyeket megcsodálhattak a kicsik, de ingyenes ugrálóvár és arcfestés szintén várta őket. Az óvoda és a gyerekház is kipakolt, az intézmények munkatársai ugyancsak kínáltak szórakozási lehetőségeket. Közben főzőverseny zajlott több csapat részvételével, akik bármit alkothattak hozott alapanyagból, illetve süteménykészítő-versenyt hirdettek. A színpadon egymást váltották a fellépők, voltak bemutatók, nyugdíjas egyesületek adtak műsort. Korábban meghirdették a Zászlók, ha lengenek című rajzpályázatot, annak az eredményét is a falunapon ismertették. A szombati programok előtt pénteken a művelődési házban felléptek a zsadányi és a tenkei színjátszók, hatalmas sikert aratva.

