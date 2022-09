1922. szeptember 15-én, tehát kereken száz éve született Varga András Békéscsabán. Ennek apropóján gyűltek össze lányai a Festő utcai otthonában, ahol egyik lánya családjánál él. Gyermekei elmondták, hogy édesapjuk jó egészségnek örvend, alig szed gyógyszert. Szívesen tartózkodik a szabad levegőn, a kertben, főleg a nagy diófa alatt, ahol sok régi emlék jut eszébe, a történeteket pedig szívesen meséli. Emellett szeret a cicával is foglalkozni.

A második világháború során rádiósként megjárta a szovjet frontot. Gyermekeinek sokszor mesélte el azt a történetet, hogy miként menekült meg: egyszer egy kerten haladtak keresztül, amikor meglátott egy szamócabokrot. Lehajolt egy gyümölcsért, így, amikor eldördült egy fegyver, a golyó pont a fejfedőjét találta el és lyukasztotta ki.

Három évet töltött hadifogságban az Ural környékén, amit többek között annak hála vészelt át, hogy tolmácsként fordított. Sok levelet küldött haza szüleinek a Rákóczi utcába, ezeket most féltve őrzi a család.

Varga Andrást Szarvas Péter köszöntötte.

Aztán hazakerült és megnősült – lányai mutatták a régi fényképeket, hogy olyan gyönyörű volt édesanyjuk, mint egy királynő –, nyolc gyermeke született, akik tizennyolc unokával és tizenhét dédunokával örvendeztették meg. A Generálnál dolgozott kőművesként, brigádvezetőként, és arról, hogy mennyire megbízható munkaerő volt, az tanúskodik, hogy az ellenőrzési bizottság tagja volt. Hatalmas volt a munkabírása, az sem kottyant meg neki, ha a fejére esett egy tégla. Nyolcvanon túl is dolgozott, és a kerékpárt szintén csak 93 évesen tette le.

Rendszeresen járt templomba, a hit, amit mindig komolyan vett, fontos szerepet töltött be abban, hogy megtalálhassa a lelki békét a második világháborút követően, a frontról hazatérve. Az evangélikus egyházközségnél presbiteri tag volt, és a templom korábbi felújításában is tevékenyen részt vett csapatával.

Szarvas Péter polgármester kérdésére mesélt a hosszú élet titkáról is. Hangsúlyozta, a szeretet mindennél fontosabb, meg kell becsülni azt, aki szeretet ad. Úgy kell élni, hogy közben nem szabad megbántani másokat, és segíteni kell minden téren egymást. Beszélt arról is, hogy most itt vagyunk, most itt kell jót cselekedni, és hogy mindenki tart valamerre. Hozzátette, a sok munkában szintén van érdem, és szerinte sok szakma van, ám a kőművesé a legszebb.

A városvezető felvetésére megosztotta, hogy kedvenc ételei közé tartozik a töltött káposzta és a gyümölcsleves, valamint természetesen a csabai kolbász. A lányai elmondták, hogy a tervek szerint vasárnap ebédre jön össze a nagy család megünnepelni édesapjuk századik születésnapját, az alkalmon nagyjából negyvenen lesznek.