Évente ötszázan halnak meg közlekedési balesetekben. Ezt a számot csökkentsük 2030-ig a felére – ez is a célja Road Safety – a biztonság az első néven indított országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programnak, ami az orosházi főtéren öt nap alatt ezer gyermeket fogadott. Ez is elhangzott a pénteki sajtótájékoztatón, ahol Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője is találkozott a szervezőkkel, a pénteki csoportokkal, akik elméleti és élményszerű, játékos ismeretszerzéssel sajátították el a biztonságos közlekedés szabályait a kiépített pályán.