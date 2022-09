A turisztikai főpályaudvaron tartott ünnepség első részében Sós Imre, a Zerge egyesület elnöke elevenítette fel a szervezet két évtizedes történetét. Mint elmondta, az egyesületet éppen húsz éve, 2002. szeptember 12-én jegyezték be. Az előzményekkel kapcsolatban kiemelte, már a 2000-es években elindítottak olyan civil kezdeményezést, amelynek részeként végigevezték az Élővíz-csatornát.

– Igyekeztünk a környezetvédelmi szemléletet erősíteni, és a természet szépségére felhívni a figyelmet – tette hozzá. Az egyesület bejegyzésének évében mindezt komolyabb szintre emelték, amikor a három város, Gyula, Békéscsaba és Békés akkori polgármestere, illetve Pankotai Gábor, a megye első kajak világbajnoka is ott volt a túrán. A programot tizenegy éven keresztül szervezték meg, számos olimpiai- és világbajnok kajak-kenu versenyző bekapcsolódásával. Az egyesület nevéhez fűződik egyebek mellett az indián kenu túlélő verseny, több határon átnyúló kezdeményezés, illetve szerepük volt a békésszentandrási Kolonics Emlékpark létrehozásában is. Sós Imre szólt több sikeres pályázatukról is. Ezek közül az egyik kiemelkedő projektként létrehozták a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvart, ami több egyedi programnak adott már otthont, például hobbikiállításoknak vagy a Kaktuszmánia című rendezvénynek.

Verebes György és Sós Imre

Az „OkosTelefon(fülke) a múltból” elnevezésű attrakciót Tóth László, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át, aki köszöntőjében számos érdekességre hívta fel a figyelmet. Az „OkosTelefon(fülke) a múltból” egy különleges interaktív készülék, amelynek segítségével a látogatók elsőként Halló, itt vagyok! címmel tíz megyei településről, Bélmegyerről, Biharugráról, Füzesgyarmatról, Gesztről, Kardoskútról, Kisdombegyházról, Mezőberényről, Nagyszénásról, Okányról és Vésztőről hallgathatnak meg érdekességeket, a tematika pedig félévente változik majd. Az információkat Csomós Lajos, Jászai Mari-díjas színművész olvasta fel.

Tóth László elmondta, Békés megyében 1895-ig szinte nem volt telefon, abban az évben huszonöt Békés megyei községet és várost kötöttek be a hálózatba, s ezt követően komoly fejlődés kezdődött. Ugyanakkor 1990-ig szinte mindenki telefonhoz akart jutni, volt, aki 15-20 évet várt, hogy a szolgáltatást bevezessék az otthonába.