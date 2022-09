Nagy Zsoltné polgármester a napirendi pontok előtt beszámolt az előző ülés óta megtartott eseményekről és rendezvényekről. Kiemelte, a nyári szünet alatt az óvodai homokozót felújították, redőnyöket és szúnyoghálókat szereltek fel az ablakokra. Új szennyvízcsövet fektettek le, a szennyvízaknát és a mellette lévő járdát újra betonozták. Bejelentette, hogy az eddig helyben lévő alsó tagozatos iskola működését a fenntartó ebben a tanévben szünetelteti, így szeptembertől huszonnégy általános iskolás tanuló jár át iskolabusszal a Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán általános iskolába Csárdaszállásról. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat idén huszonöt helyi fiatal tanévkezdését segítette beiskolázási támogatással.

A testületi ülésen a grémium megismerte és elfogadta az önkormányzat idei évi költségvetésének első félévi beszámolóját, amelyből kiderül, hogy a település gazdálkodása rendezett, a bevételek biztosítják a működéshez szükséges forrásokat.

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a még 2020 nyarán indult átfogó pénzügyi ellenőrzés megállapításairól szóló jelentést. Ezután szó esett a víziközmű-vagyont érintő legfontosabb változásokról is; februárban az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon a Magyar Állam tulajdonába került az ellátási kötelezettség átvállalásával együtt. Nagy Zsoltné tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a víztorony és a víztorony működéséhez szükséges területrész is az állam tulajdonába kerül, ezért telekalakítási eljárást kell lefolytatni, majd módosítani kell a vagyonátadási megállapodást is.

A testület tudomásul vette azt is, hogy a település háziorvosa, Dr. Dóczy Balázs nyugdíjba vonul, praxisát visszaadta a mezőberényi önkormányzatnak. Személyét szeptember 1-től a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményén keresztül helyettesítik.

A testület döntése alapján egy éves időtartamra meghosszabbították az egyik szociális bérlakás bérleti szerződését. Az ülés berekesztése előtt Nagy Zsoltné bejelentette, hogy a település jegyzői feladatait szeptembertől már a közös hivatal jegyzője, dr. Csordás Ádám látja el.