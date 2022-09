Újraterveztek egy már korábban meglévő, autóiparban használt csomagolóanyagot, ami olcsóbb, erősebb, szélesebb körben felhasználható és nem mellesleg teljes mértékben újrahasznosított műanyagból készül, így a hatékonyság mellett jelentősen csökkent a gyártás közbeni szén-dioxid kibocsátás is. Az Infineon Econo innovatív csomagolási megoldással nyerte el a OVM-Karsai Műanyagfeldolgozó Ipari Zrt., a DS Smith Packaging Hungary Kft és az Infineon Technologies AG Cegléd a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 2021. évi díját, illetve a csomagolási világszervezet, a World Packaging Organisation (WPO) Worldstar for Packaging 2022-es díját. A három magyar cég a közös nevezéssel emellett elhozta a Polimerek szaklap különdíját is.

A 2021-es szakmai verseny ünnepélyes eredményhirdetése a járványügyi korlátozások miatt tavaly elmaradt, amit a közelmúltban pótoltak. Az orosházi OVM-Karsai Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, az orosházi cég történetében mindig fontos volt a minőség, ez pedig meghatározza a jövőképet is.

– A műanyagiparban is igaz, hogy soha nincs megállás, folyamatosan új termékekkel, vagy a régiek modernizációjával kell előállni. Ezt a saját szakmai és termelési optimalizálási igények mellett a folyamatosan változó piaci környezet okán elvárják tőlünk a megrendelőink is – hangsúlyozta Kovács Péter Dávid.

Kovács Péter Dávid vezérigazgató a HUNGAROPACK díjával

A díjnyertes csomagolóanyag elektronikai alkatrészek szállításához szükséges. Az elektronikai alkatrészt gyártó ceglédi, a papírdobozt előállító budapesti és a műanyag tároló rekeszt készítő orosházi cég szakemberei közös munkával felülvizsgálták és újratervezték az autóipari alkatrész teljes csomagolási folyamatát.

– Sikerült bevezetni egy teljesen digitalizált gyártási folyamatot, aminek során immár kizárólag újrafelhasználható PET alapanyagot használunk, ezzel 100 tonna anyag megtakarítást értünk el éves szinten a termelésben. Emellett nagyon fontos eredmény, hogy a hullámpapírlemez alapanyag optimalizálással jelentősen csökkent a papírdoboz előállítása során a szén-dioxid lábnyom is – emelte ki a cég vezetője.

Az új konstrukció immár nem egy, hanem hatféle különböző alkatrész csomagolására is alkalmas, a robosztusabb, ám mégis helytakarékosabb kialakítás jobban védi az alkatrészeket a külső hatásoktól. Emellett megvalósult a csomagolási folyamat teljes automatizálása, a dobozok eszköz nélkül is nyithatóvá és egyben dézsmabiztossá váltak.

– A három cég mérnökei és fejlesztői nagyon sok munkaórát töltöttek a fejlesztéssel, aminek meglett az eredménye, hisz az új csomagolás sikeresen teljesítette az autóipart jellemző szigorú sztenderdeket, és a megrendelők is elégedettek az eredménnyel – tette hozzá Kovács Péter Dávid.