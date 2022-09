Mint a kamara közleményéből megtudtuk, a vállalkozás egyebek mellett orvosi rendelőkbe, pénzintézetekbe, irodákba, kollégiumokba, főiskolákra, egyetemekre gyárt bútort. A gyulai céget külföldön is jól ismerik, hiszen osztrák piacra tömörfából egyedi megrendeléseket is teljesítenek. Emellett nem elhanyagolható a kárpitos részlegük sem, amibe a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolában tanuló fiatalok is bekapcsolódnak majd.

– Néhány évvel ezelőtt Németországban, egy vevőnknél jártunk. Elmentünk egy nagyáruházba, hogy megnézzük a saját termékeinket. A felső kategóriás osztályon mutatták, hogyan helyezték el a bútorainkat. Megfordultam, erre a másik oldalon szintén a saját portékánkkal találkoztunk, csak más beszállító rendelte meg tőlünk. Ez azért jó érzés – elevenítette fel Zsarnóczay László, a Gyulai Fafém Bútor Zrt. vezérigazgatója.