A tíz nemzeti parkot képviselő tíz legjobb ifjú kócsagőr versengett szerdától-péntekig a Tutajos- és a Matula-díjért a Sterbetz István Látogatóközpontban, ahol pénteken zárult a verseny, és tartottak ünnepélyes eredményhirdetést.

Dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár az eseményen elárulta, oda nem mással érkezett, mint Vass Krisztiánnal, az első magyar kócsagőr, Gulyás József ükunokájával, akit meglepetésvendégnek szánt, és aki magával hozta felmenőjéről szóló, Kis-balatoni krónika című könyvét. Visszaemlékezett, az első hivatásos természetvédelmi őrszolgálat 1973-ban kezdte meg működését a Hortobágyi Nemzeti Parkkal együtt, amely a hazaiak közül az első. Ma pedig már 251 kolléga dolgozik az őrszolgálat keretein belül közel 850 ezer hektár védett, és mintegy 2 millió hektár Natura területen. Tehát egy főre átlagosan 8 ezer hektárnyi terület jut, ami mellett a régészeti örökségvédelem is az ő feladatuk, amiből 38 ezret tartanak nyilván hazánkban. Emellett ügyelnek a védett állatokra és növényekre, illetve számtalan egyéb tevékenységet végeznek a mindennapokban.

Az államtitkár hangsúlyozta, bár az őrszolgálatok a nemzeti parkok szervezetrendszerében működnek, de az Agrárminisztérium is támogatja őket. Az elmúlt uniós pénzügyi ciklusban például 1,5 milliárd forintot fordítottak kifejezetten a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztésére. Ebből vettek országos szinten többek között 90 gépjárművet, építettek 6 új területi irodát, illetve felújítottak, valamint számtalan eszközt szereztek be a mindennapokra.

Dr. Rácz András, Nemes Hajnalka, Halász-Szegedi Fruzsina és Dukát Zsófia a dévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban megrendezett eredményhirdetésen



Végül dr. Rácz András elmondta, az immár 9 éves Ifjú Kócsagőr Program megálmodói között van Szilágyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park volt igazgatója, és a Fürge Diák Iskolaszövetkezet, amely a kezdetektől az ügy mellé állt. A mostani versenyzőket, ifjú kócsagőröket nézve pedig örül annak, hogy még mindig vannak természetvédelmi őr pályára törekvő fiatalok.

A Fürge Diák Iskolaszövetkezet elnöke, Márkus Zoltán a zsűri nevében elmondta, örömmel állnak a jó ügy mellé immár közel tíz éve a szövetkezettel. A jelenlegi versenyről kifejtette, élménydús három napon vannak túl, amelyben kiváló háttérmunkát biztosított számukra a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága. A siker továbbá a verseny tartalmán, a szakmaiságokon, az ott szövődő barátságokon és párbeszédeken is múlott, és persze azon, hogy a részvevők milyen mértékű természetszeretetet vittek bele. Ezek pedig mind kiválóan sikerültek. Ráadásul a mezőny is különösen erős volt, ami már az első előadásokon kiderült. A versengés rossz íze, vagy feszültsége ugyanakkor nyomokban sem volt tapasztalható, hiszen az ifjú kócsagőrök elismeréssel fordultak egymás munkája felé, így még a hangulat is kitűnő volt.