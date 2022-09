Idén az önkormányzat összességében 1 milliárd forintot költ gázra és áramra, ez jövőre 4,2 milliárd forint is lehet. Egy táblázat szerint az Árpád fürdő üzemeltetése az idei 120 helyett jövőre 500 millió forintba, egy óvoda működtetése 4 helyett 23 millió forintba, egy idősotthon fenntartása 27 helyett 105 millió forintba kerülhet.

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, döbbenetes költségnövekedést okoz a villamosenergia és a gáz árának 8-12-szeres emelkedése. Békéscsaba működési költségvetése évek óta 14 milliárd forint körüli, ehhez képest az, hogy energiára 3 milliárd forinttal többet kell fordítani, támogatás nélkül mindez megoldhatatlan feladat. Bár lehet részbeni kormányzati segítségre számítani, drasztikus, fájdalmas lépésekre van szükség, nem fog minden a megszokott komfortzónában maradni, utalt a sportra, a kultúrára és a civil szférára egyaránt.

Nem csak energiára kell majd többet költenie a városnak. Vélhetően a volántársaságnak is több százmillió forinttal többet kell biztosítani, a vállalkozások egy része szintén gyengül vagy bezár, ami miatt az iparűzési adóbevételek is mérséklődnek. A szociális ellátórendszerre, a rászorulók támogatására többet kell szánni. Olyan intézkedésekre lesz szükség, hogy a város megőrizhesse fizetőképességét. Higgadtan kell elemezni, de nem szabad titkolni, hogy drámai a helyzet.

Hanó Miklós alpolgármester (Fidesz-KDNP) elmondta, a geotermikus projekt megfelelő fázisban van, a termelő kút révén 16 városi épületet lehetne termálvízzel fűteni. Mivel a kút kapacitása ennél többet is elbírna, szeretnék, ha lennének további fejlesztések, ha több intézményt tudnának a rendszerre csatlakoztatni, ezért azt kérték Herczeg Tamás országgyűlési képviselőtől, hogy egyeztessen ebben a körben a szaktárcával.

Az ideihez képest várhatóan 3 milliárd forinttal is többet kell költenie az önkormányzatnak az áremelkedések miatt gázra és áramszámlákra.

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) elmondta: a kiadási oldalon akkora az ugrás, hogy azt képtelenség kigazdálkodni. Előre kell menekülni, és felelevenítette: támogatásokból számos épületét korszerűsítettek energetikailag, napelemparkot építettek, geotermikus rendszert alakítanak ki, ledesítették a közvilágítást. A helyzetet valóban drámainak értékelte dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba), aki szerint fontos lesz az emberek tájékoztatása, a tények tudomásul vétele.

Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) szerint a döntések, intézkedések meghozatalában nem kell előreszaladni, ha viszont valamit be kell zárni majd, akkor azt be kell zárni. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint az önként vállalt feladatok 1,3 milliárd forintot tesznek ki, azok teljes elhagyásával is csak félig lenne előrébb a város. Dancsó Tibor (DK) szerint az energia mellett a pénzzel is spórolnia kell a városnak, alaposan meg kell fontolnia, mire költ.

Egy intézkedési terv kidolgozására munkacsoportot hoztak létre, amelynek vezetésével Nagy Ferenc alpolgármestert (Hajrá Békéscsaba) bízták meg. Szerinte sok, megszokott dolgon, szokáson változtatni kell, a jó ötleteket több helyen lehet alkalmazni. Beruházási javaslatokat is tesznek, a munkákra 50 millió forintot tudnak szánni. A dokumentum novemberben kerül a városi közgyűlés elé, de lehet, hogy módosul decemberben, és mindez azért lesz fontos, hogy megtervezhessék a 2023-as költségvetést.

Egyelőre arról döntöttek, hogy rövidesen üzemen kívül helyezik a harangjátékot a főtéren, az információs oszlopokat, a wifi-pontokat, a díszkivilágításokat, illetve a szökőkutakat is.

A városi közgyűlés díját Ábrahám Béláné és Ábrahám Béla is kiérdemelte.