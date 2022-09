– Régebben Kispárizsnak is nevezték Nagykárolyt, pezsgő kulturális élete példamutatóan aktív. Mi most ebbe a pezsgő világba kapcsolódhatunk be. Az esemény létrejöttében óriási szerepe volt az orosházi Táncsics gimnázium egykori igazgatójának, Károlyi Fülöp Bélának. Kezdeményezésére jött létre a testvérvárosi kapcsolat Orosháza és Nagykároly között 1991-ben. Mint emlékeztetett, ezt a köteléket erősítették meg 2017-ben. A két város ugyan messze van egymástól, de múltja és kultúrája áthidalja a távolságot.

– A TájArc című kiállítás képei a képzelet szárnyán repítenek. Mihály László portréi, Varga László tájképei realisztikusak, mégis mások, többek annál – fogalmazott az egyesület elnöke, majd bemutatta a két orosházi alkotót. Cs. I.