Az eseményen több magyarországi kamara mellett moldáv és szlovák szervezetek szintén részt vettek.

– A kiállításmegnyitón részt vettek a magyarországi kamarák elnökei, külgazdasági osztályvezetői, a román kamara főtitkára, a szlovák kamara elnöke és több tisztségviselője, a moldáv kamara alelnöke és munkatársai – ismertette dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Rák János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Román Tagozatának titkára hozzátette, a Békés megyei küldöttség találkozott és tárgyalt Nagybánya magyar alpolgármesterével is. A delegáció meglátogatta a magyarországi érdekeltséggel is rendelkező Electro Sistem üzemét, ahol transzformátokat gyártanak; a máramarosszigeti polgármester hivatalban pedig a jegyző és a kancelláriavezető bemutatta a várost, annak gazdasági és kulturális tevékenységét. Emellett megtekintették a szaploncai vidám temetőt, valamint a máramarosszigeti börtönmúzeumot is.