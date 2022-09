Folyamatosan lesznek programok Békéscsaba főterén, a színpadon főleg a néptáncosoké a főszerep, de a Jókai színház és a Napsugár bábszínház műsorát is megnézhetik a látogatók. A nemzetiségek szintén bemutatkoznak, délben ételeket kóstoltatnak. Azok között, akik a színpad melletti faházban regisztrálnak, értékes nyereményeket sorsolnak ki.

A főtéren helyet kapott Békés megye legnagyobb kézművesvására és termelői piaca, valamint megjelennek nemcsak Békés megye értékei, hanem a települési értéktárak is.

A gyermekeknek külön készültek a szervezők, kézműves sátorral és szabadtéri játszótérrel. Emellett katonai hagyományőrzők, valamint a jelenkor rendvédelmi alakulatai ugyancsak bemutatkoznak.

Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke elmondta, 1715. július 23-án alakult újjá a török kiűzését követően a Békés vármegyei közgyűlés Békésen. A szinte lakatlan térségben ez megteremtette a jogi és közigazgatási alapot arra, hogy megindulhasson a fejlődés.

Fotók: Bencsik Ádám

A mocsaras pusztaságból virágzó, mezőgazdasággal és iparral is rendelkező térség született, illetve egy olyan közösség alakult, amelyhez büszkeség tartozni. Erre is emlékeznek a Megyenappal, amelyet immár hetedik alkalommal szervez meg a megyei önkormányzat a „hagyomány, érték, közösség” jelszavak mentén. Az eseménnyel a közösségformálás volt a fő cél, és szerinte ezt sikerült is elérni.