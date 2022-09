A felmérésből kiderült, hogy a nemzedék tagjai kevésnek tartják a szórakozási, bulizási lehetőséget, a náluk fiatalabbak még csak-csak bejárnak Békéscsabára és Gyulára, de számukra nem igazán vannak ilyen lehetőségek. Ez egyébként nemcsak Békésre, hanem más településekre is jellemző, amit a pénteki látogatói visszajelzések is alátámasztottak.

Serfecz Dávid kiemelte, a FröccsGödörrel éppen ezért elsősorban a harmincas-negyvenes korosztályt célozták meg,

és bíztak abban, hogy zene és a program vonzza majd tízes-húszas éveikben járókat, de akár az idősebbeket is. Ez az elképzelés egyébként valóra vált, hiszen találkoztunk hatvanhat éves hölggyel is, aki szívesen jött el a rendezvényre, és még táncolt is egy jót. Mint mondta, kicsit újraélte az ifjúkorát. A látogatók egyébként is változatos korosztályokból kerültek ki, a tízes éveik elején járó gyerekektől a hatvanasokig minden nemzedék képviseltette magát.

A Békési Fiatalokért Egyesület elnöke kifejtette, egyfajta nyárzáróként is hívták életre az eseményt:

– Ez volt az első ilyen jellegű programunk, természetesen voltak kisebb hibák, amiket igyekszünk majd javítani – fogalmazott. Serfecz Dávid elárulta, nagyon örülnek annak, hogy sokakat sikerült megszólítani, ahogy annak is, hogy Békés mellett Békéscsabáról, Gyuláról, illetve kisebb településekről is érkeztek látogatók. Mint mondta, terveik szerint lesz folytatás.