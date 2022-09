Mint a polgármester a közösségi oldalán írta, szerinte mind a leves, mind a második fogás megfelelő volt. A gyerekek az ebéd jelentős részét megették. A korábban az egyes ételek esetében felmerült problémák az elmúlt pár napban már nem voltak érzékelhetőek. A lakossági jelzéseket folyamatosan továbbítja a szolgáltatást biztosító cég vezetőjének. Írásban nyomatékosan kérte, hogy jobban figyeljenek oda a minőségre és a gondos előkészítésre, hiszen az ételek elkészítésében közreműködők nem változtak.

Paláncz György oktatási ügyekért felelős tanácsnok szintén a Facebook oldalán írt arról, hogy az elmúlt napokban több észrevételt kapott a menzával kapcsolatban. Ezek sürgős kivizsgálása, illetve szükség szerinti hatékony, gyors kezelése érdekében levélben fordul Szarvas Péter polgármesterhez. Azt kérte, hogy soron kívül hívják össze a közétkeztetési tanácsot, amely egyfajta kapocs az étkeztetést biztosító cég, illetve az ebédet igénybe vevői között, de feladatai közé tartozik a gyermekélelmezés minőségének ellenőrzése is.

A városi közgyűlés korábbi döntése nyomán július 1-jétől kiszervezték a közétkeztetési feladatokat, a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán egy budapesti céget bíztak meg azok ellátásával.

Megszüntették a gyermekélelmezési intézményt, a munkatársak többsége vállalta, hogy átmegy a vállalkozáshoz – erre utalhatott Szarvas Péter polgármester, amikor azt írta, hogy az ételek elkészítésében közreműködők nem változtak. A gyermekélelmezési intézménytől 17 munkatársat a jogutód egészségügyi alapellátási intézmény vett át, amelynek keretében létrejött egy gyermekétkeztetési csoport is: a feladatai közé tartozik a szakmai kontroll mellett a térítési díjak beszedése.

Emellett létrehozták a közétkeztetési tanácsot, annak összehívását kezdeményezte most Paláncz György tanácsnok. Abban képviselteti magát a vállalkozás, a polgármesteri hivatal, az egészségügyi alapellátási intézmény, de küld tagot a békéscsabai óvodák mellett a Békéscsabai Tankerületi Központ és a Békéscsabai Szakképzési Centrum is, valamint helyet kapott benne a városi diákönkormányzat elnöke és a diákpolgármester is.