A ludadi út 1,4 kilométeres szakaszának felújítása segíti két település, a Bélmegyer és Békés közötti munkába járást, illetve a mezőgazdasági gépek mozgását is. A konkrétumokkal kapcsolatban kifejtette, az érintett szakaszon aszfaltozási munkálatokat is végeznek majd, illetve ahol szükséges az útalapot is megerősítik. Hangsúlyozta, bíznak abban, hogy a felújított út sokáig szolgálja majd a területen közlekedőket.