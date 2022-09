A nagy póling a legnagyobb európai partimadár. Kis számban Magyarországon is fészkel, de inkább átvonuló faj. A kardoskúti Fehértó közelében idén augusztus közepén jelentek meg az első csapatok, 10-50 példány tartózkodott a területen. Számuk ősszel bizonyára növekszik majd.

A korábbi években 100-200 példányos csapatok is állomásoztak itt.

A nagy pólingok a tó körüli száraz, szikes gyepeket járják, rovarok után kutatnak. Idén rövidek, ritkásak a gyepek, így könnyen hozzáférnek a táplálékhoz. Elsősorban a sáskákat, tücsökféléket szedegetik. Nagyon figyelmes, éber és óvatos madarak. Éjszakára is igénylik a biztonságot, ezért ilyenkor a közeli bányagödröket keresik fel. Régen szélkiáltónak is nevezték őket, mert a népi megfigyelések szerint, amikor a nagy pólingok megérkeztek, akkor hamarosan beköszöntött a szeles, esős időszak is.