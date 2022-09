Duró Lajos, a Velek Vezér Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke visszaemlékezett, 2015-ben jegyeztették be egyesületüket, ami előtt egyedül gyakorolt az eleki gyerekekkel a sportpályán, saját felszerelésével. Elárulta, Budapestről költözött a Békés megyei településre, ahol gyönyörű, vidéki környezet fogadta, és már az elején nagy érdeklődést tapasztalt az íjászat iránt a helyiektől, ezért is vágott bele az oktatásba. A lelkes tanítványok azonban hamarosan saját íjakat is beszereztek, egyre több gyermek érkezett, és megjelentek a felnőttek is, így merült fel az "intézményesítés" ötlete.

Hangsúlyozta, az egyesületnek megalakulása óta egyetlen célja van, mégpedig a gyerekek íjászatra nevelése, azon belül is a versenyíjászatra való felkészítés. Rövid tanulás után ugyanis már viszik őket megmérettetésre. Hozzátette, mégsem csupán a versenyeredményekkel adnak pluszt a tanítványoknak, hanem az íjászat egyfajta magabiztosságot is ad a gyerekeknek, mert uralnia kell az íjat, és ez a személyiség-, és mentális fejlődésben egyaránt segít.

Duró Lajostól megtudtuk, éves szinten rengeteg versenyen jelen vannak, ezeket egyesületi vezetőtársaival, a szívét-lelkét beleadó Balázs Ferenc Zoltán alelnökkel és feleségével, valamint jobb kezükkel és technikai csodájukkal, Balázsné Sütő Beatrixxal időnként helyben is szervezik. Hozzátette, jelenleg közel 30 aktív gyermek tagja van az egyesületnek, akiket folyamatosan oktatnak. Az utánpótlás nevelésében viszont rendkívül előnyös helyzetben vannak, hiszen testnevelés óra keretében – egyébként földrajz és biológia szakos tanár is – íjászoktatást tart a Dr. Mester György Általános Iskolában a Magyar Íjász Szövetség pályázatának köszönhetően. Innen pedig gyakran érkeznek az egyesületbe újabb, az íjászatot komolyabban megkedvelő gyerekek.

Az elnök elárulta, immár egy több mint 2 hektáros területtel is rendelkezik az egyesület az önkormányzatnak köszönhetően, ahol természetes környezetben tartanak edzéseket, illetve versenypályát tudnak felállítani. Itt szívesen és gyakran besegítenek nekik a szülők is, például a célrendszer felállításában, akikkel olykor házi versenyt is szerveznek. Az íjászkodás Eleken tehát egyfajta családi programmá is vált.

Duró Lajos kifejtette, valami karmikus áldásból kifolyólag neki olyan adottsága lett, miszerint jól kijön a gyerekekkel, hamar közös nevezőre jutnak, így az oktatásban találta meg a hivatását, amit örömére nagy szerelmével, az íjászattal is össze tudott kötni. Ismertette, legutóbb Gyulán versenyeztek tanítványaival, a Történelmi Íjász Világbajnokságon, ahol arattak. Szelezsán György polgármester például úgy fogalmazott hazatérésük után, hogy ilyet Eleken és szűkebb környékén még senki nem ért el az íjászat terén, tehát lényegében történelmet írtak. Megszereztek ugyanis három világbajnoki aranyérmet, három ezüstöt, egy bronzot, és egy előkelő felnőtt női 13. helyet.