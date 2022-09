A kezdeményezéshez szerte Békés megyében több bringabolt csatlakozott. A pénteken vásárolt első világításhoz ezekben az üzletekben ingyenesen adtak hátsó villogót a készlet erejéig, illetve igény esetén díjmentesen biztosítottak fényvisszaverő matricát, küllőprizmát is.

A rendőrségen elmondták, hogy Békés megyében idén augusztus végéig, tehát nyolc hónap alatt 296 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt – az előző év azonos időszakában 301 volt. A 296 balesetben nyolcan vesztették életüket, 85-en súlyosan, 305-en pedig könnyebben megsérültek. A 296 közül százban volt érintett kerékpáros, közülük 49-en maguk okozták a balesetet.

Az egyik békéscsabai szerviz tulajdonosa, Ollári Zsolt szerint egyre tudatosabbak a kerékpárosok

Fotós: Bencsik Ádám

Hogy mennyire követik a szabályokat a biciklisek, elmondták: sokan nagy gondot fordítanak arra, hogy a kerékpárok megfelelően felszereltek, karbantartottak legyenek, világításokból is jó minőségűt, erős fényt adót használnak. Emellett viselnek fényvisszaverő mellényt, ruhát, tehát mindent megtesznek azért, hogy láthatóak legyenek. Ugyanakkor vannak azonban olyanok is, akik rossz állapotban lévő kerékpárral járnak, nem működnek a biciklin lévő világítások, nem is tesznek rá elemmel működő villogót, lámpát, illetve a prizmák is megfakultak, nem verik vissza a rájuk vetülő fényt.

A rendőrök mindig felhívják a kerékpárosok figyelmét arra, hogy akár életveszélybe is sodorhatják magukat, ha úgy bicikliznek, hogy nem láthatóak. Előfordulhat, hogy más járművek vezetői már csak olyan távolságból látják meg őket, hogy nem tudják elkerülni az ütközést, és elütik őket. A kereszteződésekben az első keréken kötelező két prizmának is nagy jelentősége van, hiszen a többi sofőrnek nagy segítséget adnak ahhoz, hogy a kereszteződésbe behajtó bringásokat lássák.

Életveszélyes is lehet a nem megfelelően kivilágított kerékpár

Fotós: Bencsik Ádám

Hasonló tapasztalatokat osztottak meg egymástól függetlenül két békéscsabai biciklis boltban is. Ollári Zsolt, a Lencsési lakótelepi szerviz tulajdonosa, valamint Szász István, a Gyóni Géza utcai üzlet munkatársa elmondta: egyre többen használnak világítást, a kedvező tendencia köszönhető egyrészt a tudatosságnak, másrészt a rendőrségi akcióknak is. Emellett ők szintén igyekeznek felhívni a figyelmet a kerékpárok kötelező felszereléseire, és a többség megfogadja a tanácsokat, hiszen tudják, saját érdekük, hogy lássanak és látszódjanak, és mindez nem is kerül sok pénzbe.

Az egyszerű, szettben kapható első és hátsó villogó 800-1000 forintba kerül, az elemmel működő lámpák is 1200-2000 forinttól indulnak, persze vannak akkumulátorosak is, amelyekért több ezer forintot kérnek. Az, hogy a bringások melyik mellett döntenek, főleg a pénztárcától függ, általában az olcsóbbakat viszik. A boltosok tapasztalata szerint leginkább a csengő, valamint a küllőprizmák hiányoznak a kerékpárokról a kötelező felszerelések közül. Láthatósági mellényt városon belül nem igazán vesznek fel a biciklisek, de a külső városrészekből ingázók használják azokat.