Nóbik Gyula 2019 óta nincs közöttünk. Ám a szombati napon, a repülőtéren biztosan fentről figyelte, mennyi sporttárs érkezett a megszokott helyre.

Ő volt az, aki által megismerte a nemzetközi hajómodellező társadalom Gyopárosfürdőt és ő volt az is, aki a hazai és a nemzetközi versenyek mellé szezonzárásként a modellrepülők felvonultatásával, bemutatóival is hagyományt teremtett Orosháza határában sok-sok évvel ezelőtt.

A modellezők repülői nagy tetszést arattak /Fotók: Csete Ilona/

A szombati napon még az időjárás is úgy döntött, kegyeibe fogadja a repülés és a repülők szerelmeseit. Ragyogó napsütésre ébredt a puszta, ahova már csütörtöktől érkeztek a sportemberek gépcsodáikkal.

Az Orosháza Városi Modellező és Sport Klub tagjai igazán kitettek magukért, hogy méltó gazdái legyenek a 2022. évi modellrepülők napjának, ahova az ország minden részéről jöttek modellezők. Sugárhajtású, vitorlázó és robbanómotoros repülők, helikopterek, modellautók nyűgözték le az érdeklődőket.

Csizmadia Péter a szervezők nevében elégedetten nyilatkozott: nagy létszámban fogadták a modellezőket, sok újdonságot sikerült megmutatniuk. A bajaiaknak köszönhetően rakétafellövés is volt, most először. Az atkári repülős klub jóvoltából pedig repülni is lehetett, a kis gépekbe néhányan beülhettek fotózkodni. Turbós modellrepülőkből is több volt jelen, ők kötelékben repültek, nagy tetszést aratva.