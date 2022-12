Emlékeztetett: a Magyar Falu Program keretében tavaly több mint 17,3 millió forintot kapott Újszalonta köztemetőhöz vezető út megépítésére, ahol most csak lerakott járdalapokon keresztül lehet közlekedni. Úgy volt, hogy a fejlesztés első ütemeként 200 méteren elkészül az aszfaltcsík, azonban az áremelkedések miatt felülbírálták a korábbi terveket. Most az az elképzelés, hogy útalapot készítenek, ez is nagy előrelépést jelentene a jelenlegi állapotokhoz képest.